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Як відбуваються рейди на концерти: Черкаський ТЦК дав роз'яснення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як відбуваються рейди на концерти: Черкаський ТЦК дав роз'яснення
Постанова №560 передбачає, що заходи оповіщення проводять, зокрема, під час масових заходів
скриншот відео

Тимошенко: «Це не постійна практика, що на кожному концерті буде стояти ТЦК чи поліція»

Візити працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на ті чи інші публічні заходи пов’язані з активізацією мобілізаційних процесів. Перший візит ТЦК на концерт популярного гурту «Океан Ельзи», який набув суспільного розголосу, є чистим співпадінням. Про це заявив начальник Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Тимошенко. 

Він зауважив, що постанова №560 передбачає, що заходи оповіщення проводять, зокрема, під час масових заходів. 

«Наприклад, коли ми розглядали оповіщення в філармонії, ми не знали, що це буде концерт Антона Тимошенка. Я про це дізнався, коли зайшов у зал і побачив, як у нього беруть автографи», – сказав начальник Черкаського ТЦК.

За словами Тимошенка, це був один із планових заходів, які проводяться періодично і триватимуть надалі. Він наголосив, що це «не постійна практика, що на кожному концерті буде стояти ТЦК чи поліція». 

«Ми аналізуємо ситуацію, яка складається, кількість людей, які потрібні армії, де ці люди є, де немає, де потенційно можуть бути люди, які цікавлять Збройні сили України», – додав військовий.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в Facebook, також про це йдеться на сторінці відомства. Зазначаєтсья, що сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил. Тепер військовозобов’язаним хочуть дозволити проходити ВЛК без звернення до ТЦК.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає. Про це заявив речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський.

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Теги: Океан Ельзи мобілізація концерт поліція ТЦК

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