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Швейцарія опинилась на порозі дефіциту яєць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Швейцарія опинилась на порозі дефіциту яєць
Уряд Швейцарії намагається впоратись із попитом на курячі яйця
фото: freemalaysiatoday.com

Швейцарія оголосила про збільшення імпорту через дефіцит яєць у країні

Швейцарія збільшує імпорт яєць, щоб задовольнити високий попит на цей вид продукції. У середу, 30 квітня, швейцарський уряд заявив, що сприятиме імпорту додаткових 10 тис. тонн курячих яєць на внутрішній ринок завдяки зниженому миту, щоб уникнути дефіциту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на swissinfo.ch.

«Швейцарський уряд збільшив імпортну квоту на яйця, оскільки вітчизняні виробники намагаються задовольнити високий попит», – йдеться у матеріалі. 

Щоб не зашкодити місцевим виробникам, закупники погоджуватимуть обсяги імпорту з ними.

Причиною дефіциту стало стрімке зростання споживання яєць у Швейцарії. «Попит швейцарського населення на яйця різко зростає. Про це свідчать ринкові дані Федерального відомства сільського господарства (FOAG). Згідно з даними, споживання на душу населення зросло на 9% до 198 яєць на рік лише з 2023 по 2024 рік», – зазначають журналісти. 

Хоча швейцарське виробництво за цей період зросло на 2,8%, частину додаткового споживання доведеться покривати за рахунок імпорту, оголосив уряд. Цю квоту вже було остаточно збільшено на понад 3500 тонн до 21 тис тонн на поточний рік.

«Таким чином, поточну тарифну квоту буде тимчасово збільшено ще на 48% до 31 тис тонн.  Це означає, що до кінця року можна буде імпортувати близько 158 мільйонів додаткових яєць за низькою тарифною ставкою», – зазначає swissinfo.ch. 

Швейцарія у прагненні імпортувати більше яєць може конкурувати за них із США, де причиною масштабного дефіциту став пташиний грип.

Нагадаємо, ситуація із яйцями у Європі залишається складною. У березні цього року ціни на яйця в ЄС, за даними агентства Євростат, були в середньому на 6,7% вищими, ніж у березні 2024 року. У річному обчисленні зростання цін на цей продукт у Чехії перевищило 46%. Це найвищий показник у ЄС. 

Зазначимо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.  

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Теги: імпорт Швейцарія продукти

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