У Києво-Печерській лаврі освячено особливу військову ікону

Образ святого Юрія Переможця був створений у стилі українського бароко XVIII століття

Військова ікона, створена не в майстерні, а в умовах фронтового буття, є прикладом того, як духовна культура України живе навіть у найважчі часи

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» освятили особливу військову ікону, яку передали прикордонникам, щоб вони мали не лише традиційну зброю, а й духовну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний заповідник Києво-Печерська лавра.

Військова ікона, створена в умовах фронтового буття, фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Образ святого Юрія Переможця, створений у стилі українського бароко XVIII століття фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Військова ікона, створена не в майстерні, а в умовах фронтового буття, є прикладом того, як духовна культура України живе навіть у найважчі часи.

«Образ святого Юрія Переможця, створений у стилі українського бароко XVIII століття, написав військовослужбовець Сил Оборони України Сергій Герасименко. Ця ікона, освячена намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архимандритом Авараамієм», – повідомили у пресслужбі Національного заповідника.

Освячення ікони у Києво-Печерській лаврі фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

«Ця ікона – символ захисту, символ надії, символ перемоги. Віримо, що кордони України будуть не лише фізично, а й духовно захищені», – зазначив генерал-майор Сергій Сердюк, заступник голови Державної прикордонної служби України.

Як зауважили у зповіднику, саме ця ікона стала частиною унікального проєкту, ініційованого Києво-Печерською лаврою та покликаного відродити традиції Лаврської іконописної школи.

У Києвпо-Печерській лаврі зазначили, що сучасні митці надихаються зразками з музейної колекції, але нові образи написані з урахуванням викликів сьогодення.

Реалізація проєкту стала можливою за підтримки Благодійний фонд «Антонія і Феодосія Печерських» та Дениса Розова.

«З’явилася ще одна військова ікона, яка пройшла освячення. Для нас важливо не лише зберігати культурну спадщину, а й створювати і передавати її нашим захисникам як джерело духовної сили», - сказала заступниця гендиректора Заповідника Світлана Котляревська.

фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник та начальник 10-го Мобільний Підрозділ «Дозор» Максим Балагура подякували заповіднику за ініціативу.

Заповідник планує продовжити проєкт і передати нові ікони до інших підрозділів Сил Оборони фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

«Вона захищатиме нас, зберігатиме й наближатиме перемогу. Вірю, що цей образ стане справжнім оберегом для всіх, хто служить. Дякую Лаврі за ініціативу та кожному, хто долучився до створення цього проєкту. Слава Україні!», – зазначив у своїй промові полковник Максим Балагура.

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Освячення ікони святого Юрія Переможця у Києво-Печерській лаврі фото: Pietro Chekal/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Заповідник планує продовжити проєкт і передати нові ікони до інших підрозділів Сил Оборони, аби духовна підтримка супроводжувала українських захисників по всій лінії фронту.

Нагадаємо, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» освятили та встановили останній відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву.