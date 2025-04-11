Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг
Skyscanner створив рейтинг для ідеальної європейської сімейної подорожі
Щорічно в літні місяці в європейські міста прямують десятки мільйонів туристів з усього світу. І дуже важливо правильно вибрати собі наступне місце для відпочинку, особливо якщо ви подорожуєте родиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skyscanner.
Платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році.
«Вам важко знайти місце, яке захопить і вас, і дітей? Ви хочете культури і смачної їжі, вони хочуть азарту та гри – звучить знайомо? У Європі не бракує неймовірних місць для дослідження. Ми обрали 10 найкращих європейських міст для сімей у 2025 році, кожне з яких пропонує ідеальне поєднання розваг, культури та пригод», – йдеться на сайті Skyscanner.
У Skyscanner вважають, що дослідження Європи з дітьми – це неймовірний спосіб створити міцні сімейні спогади, дізнатися про різні культури та перетворити історію на захоплюючу пригоду.
«Але подорожувати з дітьми часом може бути складно – тривалі подорожі, розваги у готельному номері та пошук подій, які зацікавлять їх. Ось чому ми створили цей путівник, у якому висвітлюємо найкращі європейські міста для маленьких дослідників»,– йдеться у супроводі до рейтингу.
10 міст Європи, куди можна поїхати у відпустку з дитиною
- Афіни, Греція – культура та історія;
- Лісабон, Португалія – розваги та їжа;
- Валлетта, Мальта – розслаблення у своєму темпі;
- Барселона, Іспанія – розваги для сім'ї;
- Дубровник, Хорватія – історія та прибережна краса;
- Дублін, Ірландія – музика, історія та чарівність;
- Копенгаген, Данія – барвистий та компактний;
- Прага, Чехія – казкова подорож;
- Гетеборг, Швеція – природа та затишок;
- Рим, Італія – історія, втілена у життя.
Нагадаємо, нігерійка Альма Асінобі хоче побити рекорд книги Гіннесса за найкоротший час відвідування семи континентів. Вона планує зробити це менше ніж за 64 години.
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