Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг

Skyscanner створив рейтинг для ідеальної європейської сімейної подорожі

Щорічно в літні місяці в європейські міста прямують десятки мільйонів туристів з усього світу. І дуже важливо правильно вибрати собі наступне місце для відпочинку, особливо якщо ви подорожуєте родиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skyscanner.

Платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році.

«Вам важко знайти місце, яке захопить і вас, і дітей? Ви хочете культури і смачної їжі, вони хочуть азарту та гри – звучить знайомо? У Європі не бракує неймовірних місць для дослідження. Ми обрали 10 найкращих європейських міст для сімей у 2025 році, кожне з яких пропонує ідеальне поєднання розваг, культури та пригод», – йдеться на сайті Skyscanner.

У Skyscanner вважають, що дослідження Європи з дітьми – це неймовірний спосіб створити міцні сімейні спогади, дізнатися про різні культури та перетворити історію на захоплюючу пригоду.

«Але подорожувати з дітьми часом може бути складно – тривалі подорожі, розваги у готельному номері та пошук подій, які зацікавлять їх. Ось чому ми створили цей путівник, у якому висвітлюємо найкращі європейські міста для маленьких дослідників»,– йдеться у супроводі до рейтингу.

10 міст Європи, куди можна поїхати у відпустку з дитиною

Афіни, Греція – культура та історія; Лісабон, Португалія – розваги та їжа; Валлетта, Мальта – розслаблення у своєму темпі; Барселона, Іспанія – розваги для сім'ї; Дубровник, Хорватія – історія та прибережна краса; Дублін, Ірландія – музика, історія та чарівність; Копенгаген, Данія – барвистий та компактний; Прага, Чехія – казкова подорож; Гетеборг, Швеція – природа та затишок; Рим, Італія – історія, втілена у життя.

Нагадаємо, нігерійка Альма Асінобі хоче побити рекорд книги Гіннесса за найкоротший час відвідування семи континентів. Вона планує зробити це менше ніж за 64 години.

Раніше антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скупку квитків у римський Колізей.