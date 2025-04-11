Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг
Одним із найкращих місць для відпочинку з дітьми стала Греція
фото із відкритих джерел

Skyscanner створив рейтинг для ідеальної європейської сімейної подорожі

Щорічно в літні місяці в європейські міста прямують десятки мільйонів туристів з усього світу. І дуже важливо правильно вибрати собі наступне місце для відпочинку, особливо якщо ви подорожуєте родиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Skyscanner.

Платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році.

«Вам важко знайти місце, яке захопить і вас, і дітей? Ви хочете культури і смачної їжі, вони хочуть азарту та гри – звучить знайомо? У Європі не бракує неймовірних місць для дослідження. Ми обрали 10 найкращих європейських міст для сімей у 2025 році, кожне з яких пропонує ідеальне поєднання розваг, культури та пригод», – йдеться на сайті Skyscanner.

У Skyscanner вважають, що дослідження Європи з дітьми – це неймовірний спосіб створити міцні сімейні спогади, дізнатися про різні культури та перетворити історію на захоплюючу пригоду.

«Але подорожувати з дітьми часом може бути складно – тривалі подорожі, розваги у готельному номері та пошук подій, які зацікавлять їх. Ось чому ми створили цей путівник, у якому висвітлюємо найкращі європейські міста для маленьких дослідників»,– йдеться у супроводі до рейтингу. 

10 міст Європи, куди можна поїхати у відпустку з дитиною

  1. Афіни, Греція – культура та історія;
  2. Лісабон, Португалія – розваги та їжа;
  3. Валлетта, Мальта – розслаблення у своєму темпі;
  4. Барселона, Іспанія – розваги для сім'ї;
  5. Дубровник, Хорватія – історія та прибережна краса;
  6. Дублін, Ірландія – музика, історія та чарівність;
  7. Копенгаген, Данія – барвистий та компактний;
  8. Прага, Чехія – казкова подорож;
  9. Гетеборг, Швеція – природа та затишок;
  10. Рим, Італія  – історія, втілена у життя.

Нагадаємо, нігерійка Альма Асінобі хоче побити рекорд книги Гіннесса за найкоротший час відвідування семи континентів. Вона планує зробити це менше ніж за 64 години.

Раніше антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скупку квитків у римський Колізей. 

Читайте також:

Теги: подорож діти Хорватія Португалія туризм Греція культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Богданович: Після секс-скандалів перестав залишатися зі студентками наодинці
Олексій Богданович: Після секс-скандалів перестав залишатися зі студентками наодинці культурний фронт
15 березня, 10:30
Ада Роговцева: Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна
Легендарна Ада Роговцева знялася у кліпі «Пам’ять» (відео)
11 березня, 16:14
Швейцарські лікарі використовують метод арт-терапії для хворих
Лікарі у Швейцарії приписують хворим відвідання музеїв
20 березня, 04:00
Сараєво стає знахідкою для бюджетного туристаа
Названо найдешевшу столицю Європи для відпочинку
13 березня, 10:55
Загалом з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ Запорізької області
Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області
15 березня, 15:00
Українці подають скарги до мовного омбудсмена, якщо чують російську музику у громадських місцях
Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг
17 березня, 21:20
Середня вартість відпочинку в Єгипті становить від $350 до $600 за сім ночей для двох осіб (без урахування перельоту)
Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
22 березня, 15:00
Канада попередила туристів перед відвідуванням США
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
24 березня, 15:17
Провінція Балі в Індонезії заборонила деяким категоріям туристів відвідувати релігійні місця
На Балі нагадали заборону для туристів: вона стосується лише жінок
Вчора, 02:00

Соціум

Авіакатастрофа у Нью-Йорку та відставка посла: головне за ніч
Авіакатастрофа у Нью-Йорку та відставка посла: головне за ніч
Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг
Найкращі міста Європи для відпочинку з дітьми: рейтинг
У Нью-Йорку вертоліт впав у Гудзон: є загиблі
У Нью-Йорку вертоліт впав у Гудзон: є загиблі
Трамп заявив, що Маск йому не потрібен
Трамп заявив, що Маск йому не потрібен
Названо найбагатші міста світу: рейтинг
Названо найбагатші міста світу: рейтинг
Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ
Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
44K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
37K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
13K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом
7371
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua