Сторіччя Театру Лесі Українки. Ювілейне шоу і богема в партері (фоторепортаж)

Національному академічному драматичному театру імені Лесі Українки виповнилося 100 років

У четвер, 22 жовтня, театр імені Лесі Українки відсвяткував своє 100-річчя. Трупа відзначила ювілей яскравим театральним ревю «Ця мить і є твоє життя». Привітати театр із визначною датою прийшли сотні глядачів, серед яких були міністерка культури Тетяна Бережна, відомі актори та режисери інших театрів, які прийшли підтримати колег.

«Главком» також завітав на святкове ревю та підготував фоторепортаж з цікавими подробицями ювілейного шоу.

Спогади, жарти та ностальгія на 100-річній сцені театру Лесі Українки

Театр Лесі Українки відзначив 100-річчя театральним ревю «Ця мить і є твоє життя» фото: glavcom.ua

Театральне ревю «Ця мить і є твоє життя» акторів театру Лесі Українки наблизило глядачів до життя залаштунків трупи. Актори не лише співали, танцювали та грали найцікавіші фрагменти вистав...

Акторки театру Лесі Ураїнки фото: glavcom.ua

На сцені лунали розповіді про невдалі постановки, навіть жарти над глядачами, які відволікаються від шоу на телефони та цукерки: «Дістала пачку Рафаелло, її в антракті задушив Отелло». Актори жартували й над собою, модними режисерами й постановками, яким не судилося стати шедеврами.

Також актори жартували, про гонорари запрошених зірок, яких адміністрація залучає в нові постановки. Про це детально писав «Главком» у кількох матеріалах: тут і тут.

Чоловічий склад трупи театру Лесі Українки фото: glavcom.ua

Окремо актори згадали про 25 колег, які не змогли вийти з ними на сцену, – нині вони стоять на захисті країни. Також трупа пригадала видатних митців, які віддали роки свого життя розвитку театру, створенню десятків вистав та, головне, історії театру і стали легендами сцени.

Актори згадали про легенд театру Лесі Українки, які віддали свої найкращі роки сцені фото: glavcom.ua

Актори не просто зіграли ювілейну виставу, а розкрили на сцені увесь характер акторів, їхнього таланту та сторін, яких глядачі не бачили раніше.

Зірки та легенди театру Лесі Українки вийшли на сцену

Актриса Лариса Кадочнікова з актором Борисом Вознюком вийша на сцену театру Лесі Українки фото: glavcom.ua

Театральне ревю до 100-річчя театру Лесі Українки зібрало на сцені акторів різних поколінь, молодих артистів та тих, які стояли на сцені з самого початку. Один з феєричних моментів театрального ревю був вихід видатної народної артистки України Лариси Кадочнікової. «Твої роки – твоє багатство. Це твій життєвий привілей. Актрисі завжди 18. І ми святкуєм ювілей», – з такими словами розпочала свій виступ Лариса Кадочнікова.

Актриса, які у наступному році виповниться 90, вразила зал танцями та співом у яскравій повітряній червоній сукні з неймовірним намистом та вінком. Зірка театру вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком. Артисти виступили та заспівали разом.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком фото: glavcom.ua

Яскравим виявився й перформанс трьох видатних артисток не лише сцени театру Лесі Українки, а й українського кіно.

Надія Кондратовська, Наталія Кудря та Олена Стефанська разом зіграли на сцену театру Лесі Українки фото: glavcom.ua

На сцену вийшли народні артистки України Надія Кондратовська та Наталія Кудря, а також заслужена артистка України Олена Стефанська, які виконали легендарні «Троянди» Анатолія Горчинського.

Однією із зірок цього вечора стала акторка Олена Червоненко, яка показалася на сцені в різноманітних образах – і в ніжній мереживній сукні, капелюшку та рукавичках, і у вишуканому смокінгу і у весільній сукні.

Акторка Олена Червоненко показалася на сцені в різноманітних образах фото: glavcom.ua

Акторка Олена Червоненко вийшла до глядачів у вишуканому смокінгу фото: glavcom.ua

Олена Червоненко також виступила у парі з акторкою Людмилою Курмель. Жінки зіграли в яскравих образах: чорних штанях із підтяжками, яким протиставили червоні пишні квітки на грудях.

Олена Червоненко виступила у парі з акторкою Людмилою Курмель фото: glavcom.ua

Людмила Курмель серед глядачів у залі (у синьому костюмі поруч з акторкою, заслужений артист Андрій Пономаренко) фото: glavcom.ua

Наприкінці ревю на сцену вийшов народний артист України, керівник театру імені Лесі Українки Кирило Кашліков.

Кирило Кашліков вітає глядачів, поруч із ним актори Наталія Кудря, Євген Лунченко, позаду Альберт Малик та Володимир Ращук фото: glavcom.ua

Очільник театру разом з усіма акторами вийшов на уклін глядачам, а також запалив свічки на ювілейному торті.

Керівник театру Лесі Українки Кирило Кашліков з Олександрою Єною, Людмилою Курмель, праворуч Надія Кондратовська, Наталія Кудря (позаду стоїть Володимир Ращук) фото: glavcom.ua

Поруч із Кирилом Кашліковим показалися такі актори, як Надія Кондратовська, Наталія Кудря, Олена Стефанська, Євген Лунченко, позаду стояв актор-воїн Володимир Ращук, поруч із керівником стояла Олександра Єна.

Театр Лесі Українки відзначив 100-річчя фото: glavcom.ua

Актори театру Лесі Українки на поклоні після ювілейного ревю фото: glavcom.ua

Серед глядачів, які завітали на 100-річчя театру Лесі Українки, було чимало відомих українців. Серед них – відомі актори, як народні артисти Богдан Бенюк, Євген Нищук, Людмила Смородіна. У залі також була присутня міністерка культури Тетяна Бережна та інші.

Актори театру Лесі Українки (ліворуч артист трупи Артем Ємцов) фото: glavcom.ua

Актор Лесі Українки Артем Ємцов фото: glavcom.ua

Як писав «Главком», 15 жовтня один із найвідоміших та найстаріших театральних осередків столиці – Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – відзначає свій 100-річний ювілей. Офіційна історія легендарної сцени розпочалася 15 жовтня 1926 року. У театрі зазначили, що за це століття змінилися покоління акторів, режисерів та глядачів, народжувалися легендарні вистави, які стали вагомою частиною українського театрального мистецтва. Сьогодні колектив відкриває нове століття своєї історії з масштабними творчими планами, новими постановками та глибокою вдячністю відданій публіці.

Масштабне святкування ювілею відбулося 22 жовтня, де актори представили ювілейну виставу «Ця мить і є твоє життя», створену до 100-річчя закладу. У пʼятницю 23 жовтня о 18:00 на Основній сцені театру глядачі зможуть переглянути ще одну ювілейну виставу театру.