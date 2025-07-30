Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари

Столичний Театр Лесі Українки «перекупив» режисера та акторів з Театру Франка

30, 31 липня та 1, 2 серпня у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки – велика прем’єра. Під завісу сезону 2024-2025 суперпопулярний режисер Іван Уривський презентує виставу «Земля» за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської.

«Главком» побував на передпрем’єрному показі і ділиться першими враженнями від постановки. Квитків на неї до жовтня вже не купити…

Режисером вистави «Земля» є Заслужений артист України Іван Уривський, який працює у столичному театрі імені Івана Франка скріншот із сайту театру імені Лесі Українки

«Історія однієї сім’ї як мікромодель Всесвіту. Родинні конфлікти, драми, зрада і любов – вічні, адже супроводжують людство з початку його існування. Слово «земля» приховує безліч сенсів, і наша вистава – лише одна з можливих інтерпретацій». Такими словами Уривський заохочує глядачів.

Родзинка цієї вистави в тому, що всю постановку, розробку декорацій, підбір костюмів узяла на себе група запрошених фахівців із іншого київського театру імені Івана Франка (його керівником нині є колишній міністр культури Євген Нищук).

Фактично Театр Лесі Українки, який у 2022 році повністю відмовився від усього свого російськогомовного репертуару і змінив одіозного керівника Михайла Резніковича, звернувся за послугами до головних конкурентів. Звісно, ці послуги надані не безкоштовно. «Главком» вперше розкриває гонорари та розповідає пікантні деталі нової постановки, від якої колишній керівник театру 86-річний Михайло Резніквич, що втік до Москви, був би точно шокований… Відверті інтимні сцени, головний герой, який оголюється, демонструє сідниці, плювання та блювання – прийоми, які використані у постановці, роблять цю версію «Землю» Кобилянської особливо відвертою. Про виставу точно говоритимуть у соцмережах, а в нинішній час це один з ключів до успіху.

Відвертий танець Олександра Рудинського

Режисура та музичне оформлення – 403 тис. грн

Режисером-постановником вистави «Земля» є заслужений артист України Іван Уривський. Він також розробив музичне оформлення. З 2020 року Уривський працює у театрі імені Івана Франка. На його рахунку – десятки вистав на головних сценах Одеси, Львова, Києва і за кордоном (у Литві та Чехії). Проте співпраця з театром, яким раніше керував затятий русофіл Резнікович, для Уривського перша. І відразу зазначимо, вдала вона і для режисера, і для театру, який активно змінюється під час війни.

Нагадаємо, зараз Театр Лесі Українки очолює Народний артист України Кирило Кашліков. Автором ідеї проєкту постановки «Землі» є продюсерка Оксана Немчук, директорка-розпорядниця театру.

На рахунку Івана Уривського – десятки вистав на сценах Одеси, Львова, Києва і за кордоном (у Литві та Чехії) фото: Іван Уривський/Facebook

Фабула «Землі» Ольги Кобилянської відома зі школи кожному. Письменниця на українському ґрунті відтворює біблійну історію про Каїна й Авеля. Трагедія братовбивства стається у селянській родині Федорчуків. Кривава драма замішана на темі влади землі над селянином, над на темі страждання українського селянства на службі в арміях чужих держав.

Федорчуки: Сава (Олександр Рудинський), Івоніка (Анатолій Ященко), Михайло (Андрій Коваленко), Марія (Олександра Єна) фото: glavcom.ua

Цікавий факт: на початку широкомасштабного вторгнення Уривський поставив «Землю» («Žẽmė») у Національному Каунаському драматичному театрі, тепер він повторив постановку вже на Батьківщині.

Театр імені Лесі Українки оцінив режисерську майстерність Івана Уривського у 403,2 тис. грн. Зокрема сюди входять: розробка сценарію, постановочного проєкту, розробка сценічної версії, підбирання акторів, компонування мізансцен, репетиції, підбір музичного супроводу.

Згідно з договором, який потрапив у розпорядження «Главкома», театр імері Лесі Українки повинен розрахуватися режисером-варягом до кінця серпня.

Художник-постановник вистави «Земля» – Петро Богомазов, він теж штатний працівник театру імені Франка, де працює з 2018 року. Театр імені Лесі Українки запросив його для розробки ескізів декорацій; створення макету сценічного простору; підбору матеріалів для виготовлення декорацій; узгодження роботи з освітлювачами, режисером та художником по костюмам для гармонійного поєднання сценографії та інших візуальних аспектів тощо. За свої послуги Богомазов бере 165,75 тис. грн. Половину із цих коштів йому мали заплатити під час прийняття креслень для вироблення декорацій театральної постановки. Решту – після прем’єри вистави.

110,5 тис. грн винагороди одержить залучена художниця з костюмів вистави «Земля», «франківка» Тетяна Овсійчук. Її обов’язки: створити ескізи костюмів, підібрати тканину та аксесуари; співпраця з майстернями та контроль за пошиттям костюмів; участь у примірках.

Крім того, 66 тис. грн гонорару отримає Максим Свець за послуги із організаційно-технічного супроводу діяльності режисера театральної постановки вистави «Земля».

Запрошені актори

У виставі «Земля» шість дійових осіб: мати Марія, батько Іваніка, сини Сава та Михайло, їхні кохані дівчата Рахіра і Анна. Постановка має два склади акторів, більшість – з трупи театру імені Лесі України. Однак режисер Іван Уривський наполіг на тому, аби підтягнути у виставу «своїх» виконавців з театру імені Франка. У виставі задіяна акторська пара Марія Рудинська (Рахіра) та її чоловік, заслужений артист України Олександр Рудинський (Сава). Кар’єра 29-річного Олександра в останні роки йде стрімко вгору, і його вже можна впевнено називати зіркою вітчизняного кіно та театру.

Він зіграв головну роль у фільмі «Камінь, ножиці, папір», режисера Франсуа Бйома. Ця стрічка перемогла номінації «Кращий британський короткометражний фільм» кінопремії BAFTA. До цього кінотріумфу Олександр вже встиг про себе заявити на міжнародному рівні. Актор з України знявся у серіалі «Агенція» від Paramount+. А також виконав роль безокого бандита у кіноадаптації «Декамерону» від Netflix.

Щодо залучення Рудинських вибір режисера можна пояснити кількома причинами. По-перше, пара дружить з Уривським. Олександр отримує провідні ролі майже у всіх виставах цього режисера у театрі Франка. По-друге, запрошення акторів зі сторони, на який погодився Театр Лесі Українки, вже спровокувала ажіотаж і додала популярності виставі. По-третє, відверті сцени, які виконують Рудинські, максимально органічно виглядають саме у виконанні сімейної пари.

Олександр та Марія Рудинські: Сава та Рахіра фото: glavcom.ua

Сума гонорарів Рудинських, які їм виплатить театр Лесі Українки, – 180 тис. грн (по 90 тис. грн кожному). У цю суму входять репетиції та, власне, самі виступи. Сума розрахована до кінця цього року.

Варто відзначити успішні акторські роботи акторів самого Театри Лесі Українки. Мати Марія у виконанні народної артистки Олександри Єни запам’ятається глядачеві пронизливим тужливим монологом, за сином Михайлом, якого забирають у військо. Його роль переконливо виконує Андрій Коваленко, який у часи Резніковича був переважно у масовці, а тепер все частіше отримує провідні ролі.

Авель Ольги Кобилянської. Андрій Коваленко в ролі Михайла фото: glavcom.ua

На завершення варто зазначити, що столичні театрали обов’язково будуть порівнювати «Землю» Уривського із «Землею» його головного конкурента – режисера Давида Петросяна. Вже восьмий рік ця постановка з успіхом йде на камерній сцені Театру Франка. Уривському вдалося створити геть не схожу виставу: його герої - брати Михайло і Сава інакші. Сава Уривського у виконанні Рудинського викликає відразу, актору вдається переконати публіку, що йому таки пороблено, у версії ж Петросяна глядачу доводиться шкодувати обох братів.

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Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки не вперше вдається до практики залучення режисерів та артистів з інших театрів. Наприкінці 2024-го театр представив п’єсу «Поромник», у якій головну роль грає народний артист України, зірка серіалу «Слуга народу» Станіслав Боклан. Поява відомого артиста коштувала театру 700 тис. грн ($17 тис.).

Окрім Станіслава Боклана, театр імені Лесі Українки запросив зіграти у «Поромнику» ще сімох акторів, які не входять до трупи. Здебільшого, йдеться про ролі другого плану, які виконуватимуть діти. Тут гонорари дуже скромні – по 20 тис. грн кожному.

Також театр імені Лесі України наймав на п’єсу «Отелло» режисера Давид Петросяна (його гонорар 310,6 тис. грн) та акторів Олександра Яцентюка (винагорода 300 тис. грн), Ольгу Голдис (600 тис. грн гонорару).

Восени 2023 року режисер театру імені Івана Франка Іван Уривський втратив у скандал. Він самоцензурував комедію Карпенка-Карого через присутність у ній героя на прізвище Зеленський. На це першим звернув увагу головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний.

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів». У постановці Театру на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський став Залуським. Проте після суспільного розголосу театр ухвалив рішення взагалі відмовитися від використання прізвищ героїв.

Віталій Тараненко, «Главком»