Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)

Ігор Ласточкін за один день закрив збір для військових завдяки своєму танцю

Український актор, гуморист та військовий Ігор Ласточкін знову підкорив мережу своїми танцями у бліндажі. Воїн закликав підтримати збір його бригади. Однак згодом йому довелося просити українців зупинитися. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Так, Ігор Ласточкін виконав імпровізований танець у темному бліндажі під пісню Mi Chico від DJ Goja, що є популярною у соцмережах. Він позував перед камерою у військовій формі, бронежилеті та шоломі. Водночас він закликав українців долучитися до закриття збору на пікап для його бригади. «Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап», – підписав захисник.

Врешті відео Ласточкіна зібрало понад 200 тис. переглядів та сотні коментарів. Українські зірки та інші користувачі оцінили танець військового та пообіцяли підняти збір:

«Закину точно», – пообіцяв ведучий Андрій Бєдняков.

фото: скриншот Іnstagram

«Дай посилання в сторіз чи в шапці профілю. Куди кидати», – написав Володимир Дантес.

фото: скриншот Іnstagram

«Бро, я теж військовий, ну донат від мене», – зазначив військовий у коментарях.

фото: скриншот Іnstagram

Також українці дякували Ласточкіну за захист та хвалили його танець.

«Дякую за захист і мужність! Бережіть себе!»

«Що тільки не зробиш для донату».

фото: скриншот Іnstagram

«Ігоре, це прям вогонь!»

«Пане, Ігор, якщо вам потрібно ще закрити якийсь збір, вимагаємо ще танець».

фото: скриншот Іnstagram

«Зроблено. Дякую за захист та чудове відео, яке змусило посміхнутися. Привіт із Запоріжжя».

фото: скриншот Іnstagram

Вже за день Ігор Ласточкін оновив підпис під відео та повідомив, що збір закрито. А згодом він закликав українців зупинитися донатити, адже кошти на авто вже зібрані. «Збір закрито! Велике дякую! Зупиніться!» – написав військовий.

Нагадаємо, Ігор Ласточкін не вперше демонструє свої танці з фронту. У квітні Ласточкін опублікував відео, де показався у військовій формі з довгою бородою та станцював у бліндажі. Актор виконав незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be».

Зазначимо, актор та гуморист Ігор Ласточкін, який долучився до війська в лютому 2025 року та нині воює на Донеччині, розповідав, чим саме займається на фронті та як змінилася його служба. Ігор Ласточкін починав свою службу в лавах ЗСУ у 93-й окремій механізованій бригаді (ОМБ) ЗСУ «Холодний Яр» пілотом FPV-дронів. Однак через пів року служби, після розформування батальйону, йому запропонували нову посаду.