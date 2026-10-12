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Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Ласточкін долучився до війська в лютому 2025 року
фото: кадр з відео

Ігор Ласточкін за один день закрив збір для військових завдяки своєму танцю

Український актор, гуморист та військовий Ігор Ласточкін знову підкорив мережу своїми танцями у бліндажі. Воїн закликав підтримати збір його бригади. Однак згодом йому довелося просити українців зупинитися. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Так, Ігор Ласточкін виконав імпровізований танець у темному бліндажі під пісню Mi Chico від DJ Goja, що є популярною у соцмережах. Він позував перед камерою у військовій формі, бронежилеті та шоломі. Водночас він закликав українців долучитися до закриття збору на пікап для його бригади. «Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап», – підписав захисник.

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Врешті відео Ласточкіна зібрало понад 200 тис. переглядів та сотні коментарів. Українські зірки та інші користувачі оцінили танець військового та пообіцяли підняти збір:

  • «Закину точно», – пообіцяв ведучий Андрій Бєдняков.
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 1
фото: скриншот Іnstagram
  • «Дай посилання в сторіз чи в шапці профілю. Куди кидати», – написав Володимир Дантес.
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 2
фото: скриншот Іnstagram
  • «Бро, я теж військовий, ну донат від мене», – зазначив військовий у коментарях.
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 3
фото: скриншот Іnstagram

Також українці дякували Ласточкіну за захист та хвалили його танець.

  • «Дякую за захист і мужність! Бережіть себе!»
  • «Що тільки не зробиш для донату».
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 4
фото: скриншот Іnstagram
  • «Ігоре, це прям вогонь!»
  • «Пане, Ігор, якщо вам потрібно ще закрити якийсь збір, вимагаємо ще танець».
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 5
фото: скриншот Іnstagram
  • «Зроблено. Дякую за захист та чудове відео, яке змусило посміхнутися. Привіт із Запоріжжя».
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео) фото 6
фото: скриншот Іnstagram

Вже за день Ігор Ласточкін оновив підпис під відео та повідомив, що збір закрито. А згодом він закликав українців зупинитися донатити, адже кошти на авто вже зібрані. «Збір закрито! Велике дякую! Зупиніться!» – написав військовий.

Нагадаємо, Ігор Ласточкін не вперше демонструє свої танці з фронту. У квітні Ласточкін опублікував відео, де показався у військовій формі з довгою бородою та станцював у бліндажі. Актор виконав незвичайний танець під популярну у мережі іноземну пісню «Let me be».

Зазначимо, актор та гуморист Ігор Ласточкін, який долучився до війська в лютому 2025 року та нині воює на Донеччині, розповідав, чим саме займається на фронті та як змінилася його служба. Ігор Ласточкін починав свою службу в лавах ЗСУ у 93-й окремій механізованій бригаді (ОМБ) ЗСУ «Холодний Яр» пілотом FPV-дронів. Однак через пів року служби, після розформування батальйону, йому запропонували нову посаду.

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Теги: військові відео актор ЗСУ

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