Після смерті Гайден Панеттьєр зник її особливий подарунок від Кличка за $500 тис.

Питання майна стало особливо актуальним після смерті акторки

Після смерті американської акторки Гайден Панеттьєр зникла коштовна каблучка, яку їй свого часу подарував український боксер Володимир Кличко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Us Weekly.

Прикрасу востаннє бачили незадовго до смерті Панеттьєр. За словами джерела видання, каблучка, яку акторка зберігала навіть після розриву з Кличком, досі не знайшлася. Її близькі припускають, що хтось міг вкрасти коштовність, коли після смерті Панеттьєр почали розпоряджатися її особистими речами.

Ідеться про каблучку відомого бренду з великим діамантом смарагдового огранювання. Вартість прикраси свого часу оцінювали приблизно у $500 тисяч. Особливою її робила й історія створення: Панеттьєр сама брала участь у розробленні дизайну та разом із представниками бренду обирала деталі майбутньої прикраси.

До слова, Панеттьєр та Кличко почали зустрічатися 2009 року, а через чотири роки оголосили про заручини. 2014-го у них народилася донька Кая. Пара остаточно розійшлася 2018 року, однак продовжила спільно виховувати дитину.

Після смерті акторки питання її майна стало особливо актуальним. Володимир Кличко наприкінці вересня звернувся до суду з проханням тимчасово призначити його опікуном майна 11-річної Каї. Донька є єдиною спадкоємицею Панеттьєр, а тому боксер прагне забезпечити збереження її спадщини.

У судових документах також зазначалося, що частину речей акторки, зокрема дизайнерський одяг, аксесуари та прикраси, тимчасово перемістили з її будинку в Лос-Анджелесі. Все це задля захисту майна.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою у квартирі акторки знайшли препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію». Водночас офіційної прични смерті зірки досі не названо.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.