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Народна артистка пригадала пікантний курйоз із Зеленським

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тамара Яценко у серіалі «Слуга народу»
фото: кадр із серіалу «Слуга народу»

Тамара Яценко і Володимир Зеленський грали разом в одній із серій серіалу «Слуга народу»

Народна артистка України Тамара Яценко пригадала, як між нею та президентом Володимиром Зеленським стався пікантний інцидент. Як пише «Главком», акторка заявила, що «побувала в руках президента». Про це вона сказала в інтервʼю Наталі Влащенко.

Інцидент про який пригадала Тамара Яценко, був не випадковістю, а частиною сценарію. Однак ця сцена виявилася доволі курйозною, адже нині Зеленський є лідером держави. Він грав головну роль вчителя-президента Василя Голобородька у серіалі «Слуга народу». Зйомки відбувалися до того, як обійняв посаду президента. 

Народна артистка пригадала пікантний курйоз із Зеленським фото 1
фото: кадр із серіалу «Слуга народу»

Тамара Яценко пригадала, як вона знімалася у сцені у вагоні поїзда. Тоді Зеленський, а саме його герой Василь Голобородько мав помацати груди жінки, яка їхала з ним у купе. Все задля того, щоб перевірити, чи не є вона чоловіком, який переодягнувся в жіночий одяг.

Народна артистка пригадала пікантний курйоз із Зеленським фото 2
фото: кадр із серіалу «Слуга народу»

«Зеленський мав промацати це. Він так інтелігентно підходить і каже: «А можна доторкнутися до ваших грудей?» Я кажу: «Вам – можна!». Дуже інтелігентно та акуратно. Тож я теж побувала в руках президента», – пожартувала акторка.

Народна артистка пригадала пікантний курйоз із Зеленським фото 3
фото: кадр із серіалу «Слуга народу»

Нагадаємо, народний артист Сергій Калантай знімався разом із Володимиром Зеленським у серіалі «Слуга народу», коли президент займався медійною діяльністю. Сергій Калантай розповів, якою була його робота на одному знімальному майданчику з Зеленським.

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Теги: гумор сериал «Слуга народа» акторка Володимир Зеленський

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