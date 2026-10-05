Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Сердючка знайшла у шафі композитора Поклада «Траву». Як Палац «Україна» вшанував легенду (репортаж)

Шоу-бізнес
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
У столиці відгримів концерту до 85-річчя від дня народження легендарного композитора, що пішов від нас минулого року
фото: glavcom.ua

Вечір пам’яті: «Дикі гуси» Полякової, «Сон-трава» Сердючки і «заборонені» квіти для Білик

4 жовтня у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся великий концерт-триб’ют до 85-річчя від дня народження Ігоря Поклада. Легендарного і титулованого композитора, автора численних суперхітів не стало у 2025 році.

У цей вечір на сцені Палацу «Україна» зібралися артисти, які переспівували пісні Поклада у супроводі Національного президентського оркестру. Все було наживо, крім маленьких винятків, які завжди можна пробачити артистам, що роблять ставку на шоу. «Главком» побував на концерті і ділиться враженнями.

Фактично це був великий триб’ют – із телезйомкою (показ буде на каналі СТБ), жорстким таймінгом (два відділення по 60 хв, без конферансу), десятками артистів і добре знайомими українцям піснями, які цього вечора отримували нове прочитання.

В афіші були заявлені Ірина Білик, Вєрка Сердючка, Дзідзьо, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Віталій Козловський, Dantes, Dorofeeva, Jerry Heil, Kola, Shumei, Yaktak, Tayanna, Марта Адамчук, Хор «Гомін» та інші виконавці. Із заявлених артистів на сцену не вийшов лише Олександр Пономарьов.

Для кожного з артистів участь у такому проєкті – екзамен. Пісні Поклада за пів століття активної творчості потрапляли до репертуару найвідоміших артистів України та СРСР. Тому, очевидно, задачі перевершити виконання голосистих і вже канонізованих Василя Зінкевича, Софії Ротару, Назарія Яремчука, Віталія Білоножка, Ніни Матвієнко, Лілії Сандулеси, Алли Кудлай чи Тамари Гвердцителі й не стояло. Глядач побачив абсолютно нові версії славетних творів в новій оркестровці й часом геть іншому вокальному оздобленні.

Загалом концерт вийшов саме таким, яким і мав бути триб’ют автору з величезною музичною спадщиною. Як зауважував сам Поклад у своєму інтерв’ю, яке вийшло на «Главкомі» до 80-річчя маестро, «У моїй шафі – кілометри музики». Тому поруч із піснями, які давно стали естрадною класикою, звучали композиції, які можна вважати забутими. Нове покоління артистів та глядачів відкриває цю музичну «шафу» для себе лише тепер.

Серед глядачів – народний артист України та керівник Театру Франка Євген Нищук, вдова композитора Світлана Поклад та керівник Палацу «Україна», Сергій Перман (продюсер шоу пам’яті композитора)
Серед глядачів – народний артист України та керівник Театру Франка Євген Нищук, вдова композитора Світлана Поклад та керівник Палацу «Україна», Сергій Перман (продюсер шоу пам’яті композитора)
фото: glavcom.ua

Почався концерт з музичної увертюри, у виконанні Президентського оркестру під орудою Дмитра Саратського (музичний продюсер шоу на честь Поклада), та щемливого вступного слова вдови композитора Світлани Поклад.

Далі на сцену вийшла Наталя Могилевська. Народна артистка виконала маловідому драматичну пісню-сповідь «Біль» (сл. Юрія Рибчинського). У фіналі виступу співачка оголосила хвилину мовчання за тими, хто не повернувся з війни.

Далі у режимі нон-стоп артисти з оркестром виконували відомі хіти Поклада та Рибчинського, а також шлягери написані маестро у співавторстві з іншими відомими поетами: Борис Олійник («Мамо, вечір догора», Міла Нітіч), Михайло Ткач («Не питай», Віталій Козловський), Ігор Барах («Кохана», Вадим Яценко)...

Ірина Білик – квіти попри заборону

Перше відділення концерту закрила Ірина Білик. Столична публіка традиційно тепло вітає свою улюбленицю. Овації розпочинаються ще до того, як артистка щось промовить у мікрофон.

Співачка наживо з оркестром виконала легендарну «Хай щастить вам, люди добрі» на слова Вадима Крищенка. Поет-пісняр півтора року тому відсвяткував 90-річний ювілей. Його велике інтерв’ю вийшло на «Главкомі» і зібрало загальну аудиторію в понад 1 млн читачів.

Хай щастить вам, люди добрі. Ірина Білик (музика: Ігор Поклад, слова: Вадим Крищенко)

Історія пісні, яку обрала для себе Білик, дуже цікава: написана вона була фактично на замовлення партії. Але на відміну від переважної більшості таких творів, ця композиція про дружбу, братерство, стала по-справжньому народною. Її виконували Василь Зінкевич, Алла Кудлай, Віктор Шпортько. Версію Білик, з легкими мотивами «кантрі», зал відразу сприйняв схвально.

Шанувальники Ірини БІлик пронесли на концерт-триб’ют «заборонені» квіти
Шанувальники Ірини БІлик пронесли на концерт-триб’ют «заборонені» квіти
фото: glavcom.ua

Через телезйомку і жорсткий таймінг глядачів просили не виходити до сцени і не виносити артистам квіти між номерами. Але прихильники Білик все ж знайшли способи, і співачка з оберемком в руках закрила перше відділення концерту. Режисери шоу точно прорахували момент, коли зал буде готовий до антракту.

Сердючка: «Траву знайду»

Після антракту відкривати перше відділення було доручено Вадиму Яценку. Він тепер, окрім Хору «Гомін», очолює Хор Верьовки, встигає опікуватися комерційним проєктом «Рок-симфонія» та ще й виступати сольно. Цього вечора Яценко деригував «Гомоном» та сольно виконав пісню «Кохана».

Читайте також: «Рятуйте Хор Верьовки!» Велике інтерв'ю з керівником славетного національного колективу

Звісно, окремою подією шоу став вихід Вєрки Сердючки. Для свого номера артистка  обрала пісню «В лісі зозуля», також відому як «Сон-траву я знайду» (сл. Юрій Рибчинський, перший виконавець Костянтин Огнєвой). Композиція не належить до тих пісень Поклада, які найчастіше згадують першими. Але Сердючка зробила з неї один із найбільш помітних номерів вечора. А словосполучення «Траву знайду», на якому навмисно робив акцент Данилко, має потенціал стати новим мемом.

Сон-траву я знайду. Вєрка Сердючка (музика: Ігор Поклад, слова: Юрій Рибчинський)

Тут знову спрацювали широкі можливості триб’юту: замість просто відтворити стару пісню, артист наклав неї власний сценічний образ. Зала Сердючку, звісно, і зустріла, і провела бурхливо. «Трава» взяла своє.

Артист Yaktak ризикнув і взявся за «Очі на піску». Цей вокально надскладний твір посідає особливе місце в історії творчого тандему Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада. Саме з цієї пісні почалася їхня спільна робота. Автори написали «Очі на піску» під час служби в армії. Чи впорався Yaktak, широкий глядач вже побачить у телеверсії.

12 фото
На весь екран

Що полякова зробила з «Диких гусей»

Фінал вечора виявився несподіваним. Крапку у триб’юті поставив легендарна пісня Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада «Ой, летіли дикі гуси». Версії Ніни Матвієнко та Руслани, яка 30 років тому здобула з цим хітом гран-прі «Слов’янського базару», вже давно стали канонічними. Але Оля Полякова з тих артистів, які не бояться будь-яких викликів.

Співачка пішла своїм шляхом. Це вже не фольклорна чи традиційна естрадна «Ой, летіли дикі гуси», а справжня рокова балада – драматична, з виразною сценічною подачею.

Ой, летіли дикі гуси. Оля Полякова (музика: Ігор Поклад, слова: Юрій Рибчинський)

Показово, що саме Поляковою організатори вирішили завершити концерт. Очевидно, режисерська команда шоу оцінювала її номер як один із ключових. Після виступу Полякової у публіки залишалося питання, наскільки далеко можна відійти від звичної версії пісні, не втративши самої пісні. У випадку Полякової відповідь була максимально гучною і переконливою.

Але тут є одна пікантна деталь. Ігор Поклад за життя вже чув, як Оля Полякова переосмислює його пісні. У 2021 році після концерту до 30-річчя Незалежності України композитор прокоментував її виконання «Чарівної скрипки» на слова Юрія Рибчинського. На сценічний образ та трактування Полякової він відреагував фразою: «Я художник, я так вижу!» – і додав: «Нехай! Вона так «бачить». Ще жорсткіше Поклад висловився тоді про виконання Таяною «Диких гусей». Він зізнався, що без слів не впізнав би власну пісню, і навіть зазначив: «Так ще ніколи і ніхто над моєю творчістю не знущався». Минуло п'ять років. І тепер, уже без можливості почути реакцію самого автора, і Таяна, і Полякова знову переосмислили спадщину Поклада.

Серед почесних гостей у президентському 17-му ряду Палацу «Україна» – експрем’єрка Юлія Свириденко, Кирило Тимошенко з дружиною, колишній заступник керівника Офісу президента, столичний забудовник та колишній заступник голови КМДА Ігор Ніконов.
Серед почесних гостей у президентському 17-му ряду Палацу «Україна» – експрем’єрка Юлія Свириденко, Кирило Тимошенко з дружиною, колишній заступник керівника Офісу президента, столичний забудовник та колишній заступник голови КМДА Ігор Ніконов.
фото: glavcom.ua

Концерт пам’яті Ігоря Поклада є продовженням дуже успішної серії «Національна легенда», проєктів на честь видатних українських митців, які організовує Палац «Україна» під керівництвом Сергія Пермана. Торік в такому форматі тут вже відзначали 80-річчя Юрія Рибчинського. Позаторік – 85-річчя керівника ансамблю Вірського Мирослава Вантуха. Але цього разу є одна важлива деталь: проєкт «Національна легенда Ігор Поклад» виборов грант у рамках проєкту «Тисячовесна» у категорії «Сучасна музика».

«Тисячовесна» – масштабна державна ініціатива президента України та Міністерства культури з фінансування та підтримки створення сучасного українського культурного продукту.

«Главком»

Читайте також:

Теги: музика Віталій Козловський Наталя Могилевська Вєрка Сердючка Ігор Поклад Юрій Рибчинський Оля Полякова концерт співачка артист Ірина Білик Вадим Крищенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
Тіна Кароль скасувала великий концерт у Палаці спорту та назвала причину
9 вересня, 17:34
Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру
Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця»
9 вересня, 23:55
Ісамар Фернандес закликала артистів поширювати українську мову по всьому світу на тлі заяв Насті Каменських
Музикантка з Венесуели, яка вивчила українську мову, звернулася до Каменських
11 вересня, 18:09
Микола Бровченко пояснив своє ставлення до ШІ
Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес
15 вересня, 12:45
Музиканти з Мадриду виконали пісні Вєрки Сердючки, Руслани, гурту Kalush Orchestra та інших артистів, які представляли Україну на Євробаченні
Іспанські музиканти зіграли українські хіти, які увійшли в історію Євробачення (відео)
16 вересня, 12:29
Астрологія з гумором на 18 вересня 2026 року
П’ятниця обіцяє свободу, але спочатку вимагатиме звіт: гумористичний гороскоп на 18 вересня 2026 року
17 вересня, 21:00
Ігор Поклад написав для Ніни Матвієнко пісні, що стали хітами
Дружина легендарного композитора розповіла, як Ніна Матвієнко перехопила відомий хіт у Софії Ротару
17 вересня, 11:14
Загнувши кілька матюків, Лоліта закликала глядачів покинути зал
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
20 вересня, 19:57
Ауріка Ротару закликала жінок не боятися дорослішати
67-річна сестра Софії Ротару на фото зачарувала красою
27 вересня, 20:48

Шоу-біз

«Скоро прийдуть миритися». Повалій видала цинічну заяву про війну (відео)
«Скоро прийдуть миритися». Повалій видала цинічну заяву про війну (відео)
Сердючка знайшла у шафі композитора Поклада «Траву». Як Палац «Україна» вшанував легенду (репортаж)
Сердючка знайшла у шафі композитора Поклада «Траву». Як Палац «Україна» вшанував легенду (репортаж)
Олена Кравець потрапила у скандал через книгу російського видавництва: реакція зірки
Олена Кравець потрапила у скандал через книгу російського видавництва: реакція зірки
Олег Винник розповів, коли повернеться в Україну
Олег Винник розповів, коли повернеться в Україну
«Я думала, він розумніший». Оля Полякова дала оцінку аналітиці Портникова
«Я думала, він розумніший». Оля Полякова дала оцінку аналітиці Портникова
Сину Тіни Кароль незабаром 18. Співачка розкрила, чи повернеться він в Україну
Сину Тіни Кароль незабаром 18. Співачка розкрила, чи повернеться він в Україну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
100K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua