Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье

Дженнифер Гейтс вышла замуж за египетского спортсмена Найела Нассара

16 октября старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж за египетского конкуриста Найела Нассара. Дженнифер Гейтс опубликовала в Instagram несколько свадебных фото и рассказала журналу Vogue о дизайнерском наряде, который выбрала для церемонии.

25-летняя невеста подчеркнула фигуру нежным платьем от Веры Вонг цвета слоновой кости. Лиф, рукава и юбка из итальянского тюля были украшены аппликацией из французского кружева макраме. Свадебный образ завершала длинная фата, вручную расшитая кружевом.

«С Верой и ее командой было так здорово работать, они воплотили в жизнь платье моей мечты, - сказала Дженнифер. - Она - икона индустрии моды и первопроходец как женщина, которая поздно сменила карьеру и последовала за своими увлечениями. С нашей первой встречи я знала, что нахожусь в надежных руках».

Когда церемония на открытом воздухе закончилась, Дженнифер надела второе свадебное платье, также сшитое на заказ командой Вонг. Платье на тонких бретелях с подкладкой из тюля телесного цвета было украшено французским кружевом по всей длине. Жених выбрал для свадьбы классический смокинг от Armani и дополнил его бутоньеркой, подходившей к букету невесты.

Найел Нассар - мусульманин, потому сначала пара провела ислмаскую церемонию бракосочетания, на которой присутствовали только ближайшие родственники. За ней последовала вторая церемония и прием на семейной ферме в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

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