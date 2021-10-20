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    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье

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    Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж за египетского конкуриста Найела Нассара - Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж за египетского конкуриста Найела Нассара
    instagram.com/melindafrenchgates/

    Дженнифер Гейтс вышла замуж за египетского спортсмена Найела Нассара

    16 октября старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж за египетского конкуриста Найела Нассара. Дженнифер Гейтс опубликовала в Instagram несколько свадебных фото и рассказала журналу Vogue о дизайнерском наряде, который выбрала для церемонии.

    25-летняя невеста подчеркнула фигуру нежным платьем от Веры Вонг цвета слоновой кости. Лиф, рукава и юбка из итальянского тюля были украшены аппликацией из французского кружева макраме. Свадебный образ завершала длинная фата, вручную расшитая кружевом.

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    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    instagram.com/melindafrenchgates/

    «С Верой и ее командой было так здорово работать, они воплотили в жизнь платье моей мечты, - сказала Дженнифер. - Она - икона индустрии моды и первопроходец как женщина, которая поздно сменила карьеру и последовала за своими увлечениями. С нашей первой встречи я знала, что нахожусь в надежных руках».

    Когда церемония на открытом воздухе закончилась, Дженнифер надела второе свадебное платье, также сшитое на заказ командой Вонг. Платье на тонких бретелях с подкладкой из тюля телесного цвета было украшено французским кружевом по всей длине. Жених выбрал для свадьбы классический смокинг от Armani и дополнил его бутоньеркой, подходившей к букету невесты.

    Найел Нассар - мусульманин, потому сначала пара провела ислмаскую церемонию бракосочетания, на которой присутствовали только ближайшие родственники. За ней последовала вторая церемония и прием на семейной ферме в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье