Экс-«Виа Гра» засветила большой живот в облегающем платье (фото)

Российский певец станет папой

55-летний российский артист Валерий Меладзе и 41-летняя певица Альбина Джанабаева снова станут родителями. Для пары ребенок станет третьим, а для Валерия Меладзе - шестым.

Об этом сообщила экс-«Виа Гра» Альбина Джанабаева на своей странице в Инстаграме.

«В ожидании», - подписала лаконично свой пост артистка.

instagram.com/albinadzhanabaeva/

На фото она уже с большим животом. Похоже, что девушка на третьем триместре беременности, и будущее пополнение в семье будет уже очень скоро.

Альбина позирует в роскошном черном платье в пол, а ее лицо сияет счастьем будущего материнства.

Отметим, что фактически новорожденный малыш станет для Меладзе седьмым ребенком. От первой жены Ирины (поженились в 1989 году) у Валерия три дочери - Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). Первый сын умер через десять дней после рождения в 1990 году.

В 2012-м артист бросил жену ради участницы «Виа Гры» Альбины Джанабаевой, роман с которой длился около десяти лет. В 2004-м у них родился сын Константин, а в 2014-м - Лука. В этом же году пара официально зарегистрировала брак. В мае 2019 года Джанабаева сообщила в интервью, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.

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