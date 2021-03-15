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    Экс-«Виа Гра» засветила большой живот в облегающем платье (фото)

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    41-летняя певица Альбина Джанабаева - Экс-«Виа Гра» засветила большой живот в облегающем платье (фото)
    41-летняя певица Альбина Джанабаева
    instagram.com/albinadzhanabaeva/

    Российский певец станет папой

    55-летний российский артист Валерий Меладзе и 41-летняя певица Альбина Джанабаева снова станут родителями. Для пары ребенок станет третьим, а для Валерия Меладзе - шестым.

    Об этом сообщила экс-«Виа Гра» Альбина Джанабаева на своей странице в Инстаграме.

    «В ожидании», - подписала лаконично свой пост артистка.

    instagram.com/albinadzhanabaeva/
    instagram.com/albinadzhanabaeva/

    На фото она уже с большим животом. Похоже, что девушка на третьем триместре беременности, и будущее пополнение в семье будет уже очень скоро.

    Альбина позирует в роскошном черном платье в пол, а ее лицо сияет счастьем будущего материнства.

    Отметим, что фактически новорожденный малыш станет для Меладзе седьмым ребенком. От первой жены Ирины (поженились в 1989 году) у Валерия три дочери - Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). Первый сын умер через десять дней после рождения в 1990 году.

    В 2012-м артист бросил жену ради участницы «Виа Гры» Альбины Джанабаевой, роман с которой длился около десяти лет. В 2004-м у них родился сын Константин, а в 2014-м - Лука. В этом же году пара официально зарегистрировала брак. В мае 2019 года Джанабаева сообщила в интервью, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости российский певец российский артист самые сексуальные певица шоу-бизнес
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