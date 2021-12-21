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    Украинская модель с самым огромным бюстом рассказала, зачем летит в Париж (фото)

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    Мила Кузнецова - Украинская модель с самым огромным бюстом рассказала, зачем летит в Париж (фото)
    Мила Кузнецова
    Фото из открытых источников

    Кузнецова признается – встречать праздник дома или в одиночестве – вариант не для нее

    Модель plus-size, обладательница 15 размера груди, Мила Кузнецова рассказала журналистам телеканала «Украина», где встретит Новый год.

    «Мне нравится встречать Новый год в разных странах. Однажды делала это на Никобарских островах на берегу океана. Так и в этом году – хочу максимально разнообразить свою жизнь, поэтому лечу в Париж», – рассказала Мила Кузнецова за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

    Модель признается – встречать праздник дома или в одиночестве – вариант не для нее. Звезда привыкла к ярким и веселым гуляниям. Но есть одна традиционная вещь, которой они с компанией обязательно придерживаются: «Мы всегда к новогоднему столу покупаем два килограмма оливье! Я его просто обожаю! И в праздничную ночь наедаюсь вдоволь. А как с этим сложится в Париже – пока не знаю».

    Теги: Париж модель Новый год праздник шоу-бизнес
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    Украинская модель с самым огромным бюстом рассказала, зачем летит в Париж (фото)