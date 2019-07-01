Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
instagram.com/jonaasbrothers
23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас второй раз поженились
На этот раз влюбленные выбрали локацией праздника Францию.
Софи и Джо провели романтичную церемонию. Они обновили любовные клятвы в старинном поместье, которое утопало в цветах.
В Сети уже появились первые снимки со свадьбы пары. Невеста выбрала платье и фату Louis Vuitton. Жених не стал отказываться от классики: Джо надел черный костюм и рубашку в тон. Он ждал возлюбленную у алтаря вместе с щенком породы Хаски.
Поздравить влюбленных собрались многие звездные друзья, включая брата жениха Ника Джонаса с Приянкой Чопрой и модель Эшли Грэм с мужем
Джерело: graziamagazine.ru