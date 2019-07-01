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    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье

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    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    instagram.com/jonaasbrothers

    23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас второй раз поженились

     На этот раз влюбленные выбрали локацией праздника Францию.

    Софи и Джо провели романтичную церемонию. Они обновили любовные клятвы в старинном поместье, которое утопало в цветах.

    В Сети уже появились первые снимки со свадьбы пары. Невеста выбрала платье и фату Louis Vuitton. Жених не стал отказываться от классики: Джо надел черный костюм и рубашку в тон. Он ждал возлюбленную у алтаря вместе с щенком породы Хаски.

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    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье
    instagram.com/jonaasbrothers

    Поздравить влюбленных собрались многие звездные друзья, включая брата жениха Ника Джонаса с Приянкой Чопрой и модель Эшли Грэм с мужем

    Джерело: graziamagazine.ru

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