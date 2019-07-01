Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в старинном поместье



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23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас второй раз поженились

На этот раз влюбленные выбрали локацией праздника Францию.

Софи и Джо провели романтичную церемонию. Они обновили любовные клятвы в старинном поместье, которое утопало в цветах.

В Сети уже появились первые снимки со свадьбы пары. Невеста выбрала платье и фату Louis Vuitton. Жених не стал отказываться от классики: Джо надел черный костюм и рубашку в тон. Он ждал возлюбленную у алтаря вместе с щенком породы Хаски.

Поздравить влюбленных собрались многие звездные друзья, включая брата жениха Ника Джонаса с Приянкой Чопрой и модель Эшли Грэм с мужем

Джерело: graziamagazine.ru