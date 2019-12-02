Тарабарова впервые показала, как выглядит ее сын (видео)



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«Глаза отца, но мой носик», - описывает внешность своего сына певица instagram.com/tarabarova/

Тарабарова презентовала новый клип на песню «Падає сніг»

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала своего сына. Малыш Иван, лицо которого родители тщательно скрывали от посторонних глаз, стал главным героем музыкального видео на новогоднюю песню «Падає сніг».

«Возможно, как любая мать, я скажу очень банальные вещи: Иван — это чудо, его улыбка делает меня счастливой. У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, стоит ли показывать лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню «Падає сніг», то сразу поняла, что видео на нее тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын - то сразу впервые в жизни начал аплодировать, и судьба главного героя была решена мгновенно», - поделилась Светлана.