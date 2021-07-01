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    Alyona Alyona рассказала, на какие жертвы пошла ради переезда к парню

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    Украинская рэп-дива Alyona Alyona - Alyona Alyona рассказала, на какие жертвы пошла ради переезда к парню
    Украинская рэп-дива Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Звезда призналась, с какими проблемами столкнулась в отношениях

    Украинская рэп-дива Alyona Alyona рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в отношениях с новым парнем. Имя парня пока не разглашается.

    Соответствующая публикация размещена в Instagram.

    «Сегодня будет душевный разговор. Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке, на моей территории. А теперь я должна переехать к нему», - написала девушка.

    Но этот переезд будет стоить певице определенных жертв. Например, ей придется куда-то девать весь свой гардероб и подарки от фанатов.

    instagram.com/alyona.alyona.official/
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «В целом получается, что нюансов много: он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками», - прокомментировала она.

    Но кроме негативных моментов, есть и положительные. Алена понимает, что переезд нужен, чтобы чаще видеться, заботиться друг о друге и создавать семью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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    Alyona Alyona рассказала, на какие жертвы пошла ради переезда к парню