Alyona Alyona рассказала, на какие жертвы пошла ради переезда к парню

Звезда призналась, с какими проблемами столкнулась в отношениях

Украинская рэп-дива Alyona Alyona рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в отношениях с новым парнем. Имя парня пока не разглашается.

Соответствующая публикация размещена в Instagram.

«Сегодня будет душевный разговор. Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке, на моей территории. А теперь я должна переехать к нему», - написала девушка.

Но этот переезд будет стоить певице определенных жертв. Например, ей придется куда-то девать весь свой гардероб и подарки от фанатов.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«В целом получается, что нюансов много: он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками», - прокомментировала она.

Но кроме негативных моментов, есть и положительные. Алена понимает, что переезд нужен, чтобы чаще видеться, заботиться друг о друге и создавать семью.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.