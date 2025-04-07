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Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В описі до вистави йдеться, що глядачі побачать як «п’ять різних героїнь проходять шлях переродження»
фото: concert.ua

Кравець презентує моновиставу «Можна я просто посиджу?»

Ексакторка «Студії Квартал-95» та ведуча шоу «Тихий вечір» Олена Кравець розповіла, що у столичному театрі Франка відбудеться її моновистава. Як передає «Главком», про це Кравець повідомила у соцмережах.

Моновистава (виступ соліста, який виконує всю програму – «Главком») має назву «Можна я просто посиджу?»

«Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка «пролежала» в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з авторкою історій-психотерапевткою повірили одна в одну», – написала Кравець.

Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95» фото 1

В описі до вистави також йдеться, що глядачі побачать як «п’ять різних героїнь проходять шлях переродження».

Ціни на квитки стартують від 490 грн до майже 3 тис. грн.

Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95» фото 2
скриншот: concert.ua

Вистава відбудеться 28 квітня 2025 о 18:00 у театрі імені Івана Франка. Режисеркою моновистави є Олена Коляденко, відома хореографка, керівниця шоу-балету «Freedom» та гурту «Freedom Jazz».

До слова, Марія Кравець, донька телеведучої та акторки Олени Кравець, розповіла, чим зараз займається та як заробляє на життя.

Також Перша леді Олена Зеленська взяла участь у подкасті, де ведучою була донька Олени Кравець Марія. Разом вони поговорили про психічне здоров'я української молоді під час війни.

Співведучою також стала 7-річна дівчинка Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до розмови про ментальний стан українських дітей. Учасниці проєкту обговорили тему боротьби з тривогою та страхами у період повномасштабної війни.

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Теги: Театр Франка Олена Кравець

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