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Секс-скандал в університеті Карпенка-Карого. Легендарний актор дав пораду студентам

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Богданович викладає в Університеті Карпенка-Карого
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олексій Богданович згадав історію актриси Еліни Бистрицької, якій поклали руку на коліно

Нещодавно Київський національний університет імені Карпенка-Карого опинився в центрі секс-скандалів, коли деяких викладачів студенти звинуватили в сексуальних домаганнях. Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович, який також працює в цьому університеті, порадив юним акторам і акторкам бути рішучими у захисті своїх прав. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«З приводу правильної реакції на харасмент розповім одну історію. Була така актриса Еліна Бистрицька (померла у 2019 році, – «Главком»), яка теж вчилася у тоді ще Київському театральному інституті Карпенка-Карого – у викладача Леоніда Олійника. І от хтось чи то з викладачів, чи то з однокурсників дозволив собі якусь вольність щодо неї – руку на коліно поклав абощо. То вона – дівчина з характером – з усього маху так замантюлить йому – так, що той чоловік відлетів на кілька метрів», – розповів актор.

Потім, за словами Богдановича, були збори, і Бистрицьку вигнали з університету за невідповідну поведінку.

«Коли я через багато років вітав її у Москві з ювілеєм, вона мені каже: «Олексію, я вас дуже прошу: підійдіть до Бессарабки, станьте до неї спиною і поклоніться інституту Карпенка-Карого у пояс. Я так вдячна цьому інституту за те, що він мене вигнав…». Бо вона ж згодом зробила блискучу кар’єру у Москві…», – зазначив актор.

Артист зазначив, що якби Бистрицька залишилася в інституті після цього вчинку, то вже ніхто б її більше не чіпав: «Але Бистрицька зробила вчинок. І якби вона залишилася після цього в інституті, то вже ніхто б її більше не чіпав. А якщо ти переслідуєш свій інтерес, і до пори – до часу про щось мовчиш, то, вибачте, це вже зовсім інша історія…».

Олексій Богданович додав, що раніше проводив індивідуальні заняття зі студентками, але тепер не буде: «У мене були індивідуальні заняття зі студентками – то тепер я їх не проводитиму. Хіба що в присутності когось третього. І це не жарт. Бо потім та студентка на мене образиться за щось і скаже, що я її за груди хапав…».

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

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Теги: студенти Олексій Богданович університет Театр Франка актор театр артист

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