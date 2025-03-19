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Донька Олени Кравець розповіла, як заробляє на життя

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Марія Кравець розповіла, що працює стилістом
фото: instagram/maarriill

Марія Кравець: В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість

Марія Кравець, донька телеведучої та акторки Олени Кравець, розповіла, чим зараз займається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар дівчини ТСН.uа.

«Я працюю стилістом, продаю речі українського бренду і консультую людей з приводу стилю. Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе. В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка би була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах», – зазначила Марія Кравець.

Також дівчина додала, що не планує поки що весілля зі своїм коханим Ростиславом: «З моїм хлопцем ми разом вже більше двох років, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне – у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це».

Зауважимо, що рік тому Марія Кравець зізнавалася у своєму подкасті, який вона вела разом з мамою, що залишила університет після першого курсу, оскільки зрозуміла, що журналістика і піар їй не підходять. Олена Кравець підтримала таке рішення доньки.

Раніше «Главком» писав, що старша дочка Олени Кравець «українізувала» свої тату. На правій руці дівчини було зображено «танцуй». Тепер це слово красується українською – «танцюй». Крім того, Маша зробила на зап'ясті татуювання у вигляді українського тризубця.

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Теги: Олена Кравець дочка гроші робота стиль

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