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Секс-скандал в Університеті Карпенка-Карого. Легендарний актор пригадав, якими методами його навчала Ада Роговцева

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олексій Богданович та Ада Роговцева зіграли головні ролі у фільмі «Казка старого мельника»
фото з відкритих джерел

Богданович: «Роговцева як підбіжить до мене, як кинеться мені на шию! «Дивись, – каже, – як люди обіймаються»

Нещодавно Київський університет імені Карпенка-Карого опинився в центрі секс-скандалу після звинувачень студентів у домаганнях з боку викладачів. Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович, який працює в цьому виші, згадав, як його навчала акторка театру та кіно Ада Роговцева. Про це артист розповів в інтерв’ю «Главкому».

«І ще про харасмент (домагання, – «Главком») кілька слів. Грав я у студентській виставі з Адою Роговцевою – ще зовсім молодий був, і партнерка у мене молоденька – і от у нас сцена, де двоє закоханих зустрічаються та обіймаються. Обіймаємося ми дуже обережно, дупки – в сторону, щоб животами не торкатися. Ада Миколаївна це терпіла, терпіла, а потім як підбіжить до мене, як кинеться мені на шию! «Дивись, – каже, – як люди обіймаються». І я починаю її кружляти, вдихаю її «Шанель №5» і ледь не втрачаю свідомість… Ми тоді всі були в неї закохані, звісно…», – пригадав актор.

Актор зазначив, що тоді ніхто не сприймав це як харасмент – усе вважалося частиною творчого процесу: «А що робити, якщо до студента не доходить? Викладач бере і показує. Так, це не вихід – показувати, бо у тебе своє бачення, а у студента – своє… Та доводиться якось унаочнювати те, чого ти чекаєш від актора». 

Олексій Богданович додав, що він, як і Ада Роговцева, родом із Глухова, і їхні портрети висять поруч у місцевому будинку культури.

«І, до речі, коли я прийшов до неї на курс, то вона дуже зраділа. Бо, по-перше, земляк, а по-друге, я їй нагадував хлопця, у якого вона була колись закохана. Тож вона і стала моїм добрим провідником у світі театру. Бо тоді ще й була проблема прописки – без київської прописки до театру не брали, то Ада Миколаївна і з цим допомогла… », – зазначив артист.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

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Теги: актор Олексій Богданович Ада Роговцева Театр Франка театр

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