Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження

«Главком» приєднується до привітань Народному артисту

Сьогодні, 23 березня, святкує день народження Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та український актор театру і кіно Олексій Богданович. Йому виповнилося 62 роки. Про це повідомляє «Главком».

Привітав Богдановича на своїй сторінці у Facebook Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Минулий свій день народження Богданович провів вечір на сцені Театру Франка, граючи роль графа Альмавіви у легендарній постановці «Весілля Фігаро», яка вже 18 років не сходить з афіш театру.

Минулий свій день народження Богданович провів вечір на сцені, граючи роль у легендарній постановці «Весілля Фігаро»

Олексій Богданович у виставі «Візит» фото: Юлія Вебер

Олексій Богданович у виставі «Безталанна» фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Напередодні 62-річчя актор дав велике ексклюзивне інтерв'ю «Главкому». Богданович розповів про свої складні періоди у театрі, та прокоментував останні театральні скандали: мовний – за участю Лариси Кадочнікової, сексуальний – режисера Андрія Білоуса.

Біографія Олексія Богдановича

Народився Олексій Богданович 23 березня 1963 року в селі Березі Глухівського району на Сумщині. Батько Богдановича був економістом, мати працювала вихователькою в дитсадку.

Після закінчення середньої школи Богданович вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, навчався на курсі у Леоніда Олійника.

З 1984 року Богданович почав грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, а згодом і в кіно. Нині викладає в театральному університеті імені Карпенка-Карого. Є членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагороди артиста

Володар чотирьох премій «Київська пектораль» у категорії «За краще виконання чоловічої ролі»: за роль Чичикова – вистава «Брате Чичиков», реж. Олександр Дзекун (2000), за роль Івана Карамазова – вистава «Брати Карамазови», реж. Юрій Одинокий (2004), за роль Федора Протасова – вистава «Живий труп», реж. Роман Мархоліа (2014), за роль Альфреда – вистава «Візит», реж. Давид Петросян (2023).

Номінант на премію «Київська пектораль» у категорії «За краще виконання чоловічої ролі» за роль Просперо у виставі «Буря» (реж. Сергій Маслобойщиков, 2010). Номінант на цю ж премію у категорії «За краще виконання чоловічої епізодичної ролі / ролі другого плану» за ролі Людовика та Маски у виставі «Ех, мушкетери, мушкетери…» (реж. Дмитро Чирипюк та Петро Ільченко, 2003).

Володар премії «Людина року»-2004.

Орден «За заслуги» III ступеня.

Редакція приєднується до привітань!

Олексій Богданович – знаковий український актор. Він завжди втілював шляхетний дух свого народу у виставах української та європейської класики. Богданович пішов вступати до театрального інституту «по приколу», а вже на четвертому курсі його запросили грати на головній сцені України. У тридцять з невеликим років – отримав Шевченківську премію. А вистави з його участю незмінно збирають аншлаги у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Нагадаємо, Олексій Богданович назвав надпопулярну «Конотопську відьму», поставлену режисером Іваном Уривським, курочкою, яка несе золоті яйця театру. Актор в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що комерційний успіх є важливою частиною постановок: «Дай Бог, щоб вистава заробляла, бо театр і на ЗСУ багато витрачає».

Раніше 61-річний Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Актор зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання він сприймає поки що без паніки.

Також в інтерв’ю «Главкому» Олексій Богданович вперше поділився подробицями про свою дружину.