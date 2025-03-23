Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Народився Олексій Богданович 23 березня 1963 року
коллаж: glavcom.ua

«Главком» приєднується до привітань Народному артисту

Сьогодні, 23 березня, святкує день народження Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та український актор театру і кіно Олексій Богданович. Йому виповнилося 62 роки. Про це повідомляє «Главком».

Привітав Богдановича на своїй сторінці у Facebook Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження фото 1

Минулий свій день народження Богданович провів вечір на сцені Театру Франка, граючи роль графа Альмавіви у легендарній постановці «Весілля Фігаро», яка вже 18 років не сходить з афіш театру.

Минулий свій день народження Богданович провів вечір на сцені, граючи роль у легендарній постановці «Весілля Фігаро»
Минулий свій день народження Богданович провів вечір на сцені, граючи роль у легендарній постановці «Весілля Фігаро»
Олексій Богданович у виставі «Візит»
Олексій Богданович у виставі «Візит»
фото: Юлія Вебер
Олексій Богданович у виставі «Безталанна»
Олексій Богданович у виставі «Безталанна»
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Напередодні 62-річчя актор дав велике ексклюзивне інтерв'ю «Главкому». Богданович розповів про свої складні періоди у театрі, та прокоментував останні театральні скандали: мовний – за участю Лариси Кадочнікової, сексуальний – режисера Андрія Білоуса.

Біографія Олексія Богдановича

Народився Олексій Богданович 23 березня 1963 року в селі Березі Глухівського району на Сумщині. Батько Богдановича був економістом, мати працювала вихователькою в дитсадку.

Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження фото 2

Після закінчення середньої школи Богданович вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, навчався на курсі у Леоніда Олійника.

З 1984 року Богданович почав грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, а згодом і в кіно. Нині викладає в театральному університеті імені Карпенка-Карого. Є членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагороди артиста

  • Володар чотирьох премій «Київська пектораль» у категорії «За краще виконання чоловічої ролі»: за роль Чичикова – вистава «Брате Чичиков», реж. Олександр Дзекун (2000), за роль Івана Карамазова – вистава «Брати Карамазови», реж. Юрій Одинокий (2004), за роль Федора Протасова – вистава «Живий труп», реж. Роман Мархоліа (2014), за роль Альфреда – вистава «Візит», реж. Давид Петросян (2023).
  • Номінант на премію «Київська пектораль» у категорії «За краще виконання чоловічої ролі» за роль Просперо у виставі «Буря» (реж. Сергій Маслобойщиков, 2010). Номінант на цю ж премію у категорії «За краще виконання чоловічої епізодичної ролі / ролі другого плану» за ролі Людовика та Маски у виставі «Ех, мушкетери, мушкетери…» (реж. Дмитро Чирипюк та Петро Ільченко, 2003).
  • Володар премії «Людина року»-2004.
  • Орден «За заслуги» III ступеня.

Редакція приєднується до привітань!

Олексій Богданович – знаковий український актор. Він завжди втілював шляхетний дух свого народу у виставах української та європейської класики. Богданович пішов вступати до театрального інституту «по приколу», а вже на четвертому курсі його запросили грати на головній сцені України. У тридцять з невеликим років – отримав Шевченківську премію. А вистави з його участю незмінно збирають аншлаги у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Нагадаємо, Олексій Богданович назвав надпопулярну «Конотопську відьму», поставлену режисером Іваном Уривським, курочкою, яка несе золоті яйця театру. Актор в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що комерційний успіх є важливою частиною постановок: «Дай Бог, щоб вистава заробляла, бо театр і на ЗСУ багато витрачає».

Раніше 61-річний Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Актор зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання він сприймає поки що без паніки.

Також в  інтерв’ю «Главкому» Олексій Богданович вперше поділився подробицями про свою дружину.

Читайте також:

Теги: театр день народження Олексій Богданович артист Театр Франка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Богданович: Театр – це кодло
Олексій Богданович: Театр – це кодло Культурний фронт
9 березня, 10:30
Мюзикл відомого американського композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» знову на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 3-9 березня
3 березня, 09:36
Інспектори перевірятимуть лист-клопотання від Міністерства культури запрошення від приймаючої сторони, а також військово-обліковий документ
Прикордонники перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону
10 березня, 12:24
«Король Лір» Театру на Лівому березі: актори Артур Логай, Дмитро Соловйов, Анастасія Пустовіт та Олег Стефан
Драматична прем’єра у Театрі на Лівому березі. «Король Лір» з українським акцентом
15 березня, 17:25
Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських письменниць сучасності
Ліні Костенко – 95 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
19 березня, 08:30
Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках
Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
17 березня, 09:57
Богданович викладає в Університеті Карпенка-Карого
Секс-скандал в університеті Карпенка-Карого. Легендарний актор дав пораду студентам
18 березня, 17:44
19 березня свій ювілей відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
19 березня, 11:13
Прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік тих, хто залишив Україну «з кінцями»
Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
21 березня, 07:25

Життя

Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження
Легендарний актор театру Франка Олексій Богданович святкує день народження
Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній
Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній
Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему
Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему
«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури
«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури
Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах
Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах
Відома українська акторка Зоя Сівач важко хворіє. Син розповів про стан матері
Відома українська акторка Зоя Сівач важко хворіє. Син розповів про стан матері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
48K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
40K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
8962
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua