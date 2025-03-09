Іван Уривський – 35. Наймодніший театральний режисер країни святкує день народження

Уривський – один із найвідоміших українських театральних режисерів, заслужений артист України, режисер Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка

Сьогодні, 9 березня, святкує своє 35-річчя талановитий режисер із Кривого Рогу Іван Уривський.

Привітав вже Уривського на своїй сторінці у Facebook Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Також щемливе привітання опулікувала актриса театру й кіно, народна артистка України Тетяна Міхіна.

Минулого року, у своє 34-річння, режисер став лавреатом найпрестижнішої мистецької відзнаки – Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Біографія Івана Уривського

Уривський народився 9 березня 1990 року в Кривому Розі. Навчався у Криворізькому технічному університеті, але не закінчивши виш, за мистецьким покликом поїхав до Києва і вступив до національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Тепер він один із найвідоміших українських театральних режисерів, заслужений артист України, режисер Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Його режисерські роботи відзначені найпрестижнішими театральними преміями: «Київська пектораль», «Гра», «Мельпомена Таврії», «Корона «Дня». За постановку «Перехресні стежки» Іван Уривський нагороджений премією імені Леся Курбаса. Театральні критики називають Івана унікальним самородком. Його вистави з аншлагами проходять на столичних сценах, вражають глядачів оригінальністю авторських інтерпретацій найкращих творів світової та української драматургії.

Творчість

Нагадаємо, ім'я режисера-постановника Івана Уривського останні роки згадується через гучний успіх його постановки «Конотопська відьма» за однойменною повістю драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона завоювала популярність не лише серед глядачів Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, а й стала сенсацією в соціальних мережах. Постановка також отримала Шевченківську премію. Тому сам режисер задав дуже високу планку, яку перевершити тепер – завдання надскладне не лише для його колег, а й для самого Уривського.

Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадує Уривський. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів.

1 березня цього року у Національному театрі імені Івана Франка відбулася прем’єра вистави «Макбет». Постановка потенційно заряджена на успіх однієї з попередніх робіт режисера Івана Уривського – «Конотопської відьми».

«Макбет» – це одна з найвідоміших трагедій англійського письменника Вільяма Шекспіра. Написана 1623 року п'єса, віддалено заснована на історії реального шотландського короля Макбета, часто витлумачується як архетипова історія про небезпеку надмірного жадання влади і зради друзів. Підбурений віщуванням трьох відьом, які напророкували йому королівський трон, Макбет потрапляє у пастку своїх амбіцій, вбиває короля Дункана, зраджує найближчих друзів і зрештою втрачає розум. Це – трагедія про владу та зраду понад чотири століття не сходить зі світових театральних сцен, до того ж часто екранізується.

Також однією з найвідоміших стала вистава «Марія Стюарт». П'єса Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох великих жінок, конфлікту двох королев. Про престол, сутність природи влади. Вже більше двох століть вона розповідає про ціну свободи, вічний конфлікт між «розумом» і «емоціями» у душі людини, силу впливу громадської думки на життя людини. Про боротьбу за панування, яка нівечить їхні долі.