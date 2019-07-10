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    Жизнь

    Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца

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    Серена Уильямс - Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца
    Серена Уильямс
    instagram.com/serenawilliams

    Теннисистка приняла участие в фотосете для журнала Harper's Bazaar

    Известная теннисистка и близкая подруга супруги принца Гарри снялась в фотосессии для популярного глянца Harper's Bazaar. 

    На обложке журнала 37-летняя Серена Уильямс запечатлена в весьма откровенном луке золотого цвета от Ralph Lauren, который не только подчеркнул накаченные ноги, но и продемонстрировал ягодицы спортсменки. Образ знаменитости дополнил браслет от Bvlgari и золотые сандали Christian Louboutin 

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    Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца
    Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца
    Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца
    instagram.com/serenawilliams

    Автором фотосета стал именитый фотограф Алекс Любомирски.

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