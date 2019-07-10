Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца
Серена Уильямс
instagram.com/serenawilliams
Теннисистка приняла участие в фотосете для журнала Harper's Bazaar
Известная теннисистка и близкая подруга супруги принца Гарри снялась в фотосессии для популярного глянца Harper's Bazaar.
На обложке журнала 37-летняя Серена Уильямс запечатлена в весьма откровенном луке золотого цвета от Ralph Lauren, который не только подчеркнул накаченные ноги, но и продемонстрировал ягодицы спортсменки. Образ знаменитости дополнил браслет от Bvlgari и золотые сандали Christian Louboutin
instagram.com/serenawilliams
Автором фотосета стал именитый фотограф Алекс Любомирски.