Серена Уильямс похвасталась накаченными ягодицами на обложке глянца



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Серена Уильямс instagram.com/serenawilliams

Теннисистка приняла участие в фотосете для журнала Harper's Bazaar

Известная теннисистка и близкая подруга супруги принца Гарри снялась в фотосессии для популярного глянца Harper's Bazaar.

На обложке журнала 37-летняя Серена Уильямс запечатлена в весьма откровенном луке золотого цвета от Ralph Lauren, который не только подчеркнул накаченные ноги, но и продемонстрировал ягодицы спортсменки. Образ знаменитости дополнил браслет от Bvlgari и золотые сандали Christian Louboutin

Автором фотосета стал именитый фотограф Алекс Любомирски.