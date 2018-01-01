Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Адель претендуют на звание «Артист десятилетия»
- Сьогодні, 21:19
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Журнал Billboard подводит музыкальные итоги десятилетия
У самого авторитетного издания о современной музыкальной индустрии, Billboard, есть традиция: каждые несколько лет Billboard подводит своеобразные итоги, выбирая лучших исполнителей последнего десятилетия.
Сейчас на этот почетный титул претендует пятерка артистов, которые вот уже несколько лет находятся у всех на слуху.
По версии Billboard, больше всех звания «Артист десятилетия» достойны Рианна, Тейлор Свифт, Джастин Бибер, Адель и Дрейк. Каждый из этих музыкантов на протяжении десяти лет удивлял своих фанатов яркими и масштабными шоу, хитами и платиновыми альбомами.
Стоит отметить, что Рианна уже становилась обладательницей титула «Артист десятилетия» Billboard – в 2013 году.