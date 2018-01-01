Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Адель претендуют на звание «Артист десятилетия»

Журнал Billboard подводит музыкальные итоги десятилетия

У самого авторитетного издания о современной музыкальной индустрии, Billboard, есть традиция: каждые несколько лет Billboard подводит своеобразные итоги, выбирая лучших исполнителей последнего десятилетия. Сейчас на этот почетный титул претендует пятерка артистов, которые вот уже несколько лет находятся у всех на слуху. По версии Billboard,



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Журнал Billboard подводит музыкальные итоги десятилетия

У самого авторитетного издания о современной музыкальной индустрии, Billboard, есть традиция: каждые несколько лет Billboard подводит своеобразные итоги, выбирая лучших исполнителей последнего десятилетия.

Сейчас на этот почетный титул претендует пятерка артистов, которые вот уже несколько лет находятся у всех на слуху.