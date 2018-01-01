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    Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Адель претендуют на звание «Артист десятилетия»

    Журнал Billboard подводит музыкальные итоги десятилетия
    У самого авторитетного издания о современной музыкальной индустрии, Billboard, есть традиция: каждые несколько лет Billboard подводит своеобразные итоги, выбирая лучших исполнителей последнего десятилетия. Сейчас на этот почетный титул претендует пятерка артистов, которые вот уже несколько лет находятся у всех на слуху. По версии Billboard,
    • Сьогодні, 21:19
    • Розсилка

    Журнал Billboard подводит музыкальные итоги десятилетия

    У самого авторитетного издания о современной музыкальной индустрии, Billboard, есть традиция: каждые несколько лет Billboard подводит своеобразные итоги, выбирая лучших исполнителей последнего десятилетия.
    Сейчас на этот почетный титул претендует пятерка артистов, которые вот уже несколько лет находятся у всех на слуху.
    По версии Billboard, больше всех звания «Артист десятилетия» достойны Рианна, Тейлор Свифт, Джастин Бибер, Адель и Дрейк. Каждый из этих музыкантов на протяжении десяти лет удивлял своих фанатов яркими и масштабными шоу, хитами и платиновыми альбомами. 
    Стоит отметить, что Рианна уже становилась обладательницей титула «Артист десятилетия» Billboard – в 2013 году.

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