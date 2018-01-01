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    Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба

    Эффектная фотосессию прошла в Калифорнии
    Украинский фотограф Саща Самсонова, которая является автором черно-белого видеоклипа для певицы Пинк, сняла для свежего номера глянца Paper Magazine бурлекс-диву Диту фон Тиз. Необычная фотосессия прошла на крыше одного из отелей Калифорнии. Сексуальная красотка примеряла несколько стильных образов, среди которых оказались два платья,
    • Сьогодні, 18:26
    • Розсилка
    Дита фон Тиз
    papermag.com
    Дита фон Тиз

    Эффектная фотосессию прошла в Калифорнии

    Украинский фотограф Саща Самсонова, которая является автором черно-белого видеоклипа для певицы Пинк, сняла для свежего номера глянца Paper Magazine бурлекс-диву Диту фон Тиз.

    Необычная фотосессия прошла на крыше одного из отелей Калифорнии.

    Сексуальная красотка примеряла несколько стильных образов, среди которых оказались два платья, созданные украинским дизайнером Elena Reva.

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    Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба
    Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба
    Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба
    Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба
    papermag.com

    Также редакция глянца опубликовала видео с бэкстейджа фотосессии.

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