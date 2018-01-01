Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба

Эффектная фотосессию прошла в Калифорнии

Украинский фотограф Саща Самсонова, которая является автором черно-белого видеоклипа для певицы Пинк, сняла для свежего номера глянца Paper Magazine бурлекс-диву Диту фон Тиз. Необычная фотосессия прошла на крыше одного из отелей Калифорнии. Сексуальная красотка примеряла несколько стильных образов, среди которых оказались два платья,