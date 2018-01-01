Украинский фотограф сняла Диту фон Тиз на крыше небоскреба
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papermag.com
Дита фон Тиз
Эффектная фотосессию прошла в Калифорнии
Украинский фотограф Саща Самсонова, которая является автором черно-белого видеоклипа для певицы Пинк, сняла для свежего номера глянца Paper Magazine бурлекс-диву Диту фон Тиз.
Необычная фотосессия прошла на крыше одного из отелей Калифорнии.
Сексуальная красотка примеряла несколько стильных образов, среди которых оказались два платья, созданные украинским дизайнером Elena Reva.
papermag.com
Также редакция глянца опубликовала видео с бэкстейджа фотосессии.
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