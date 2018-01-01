Режиссера «Киборгов» без согласия сняли в предвыборном ролике Порошенко

Сеитаблаева пригласили сняться в социальном ролике, но в итоге использовали этот ролик в политических целях

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев («Киборги», «Хайтарма», «Чемпионы из подворотни») оказался втянутым в политическое видео Петра Порошенко. При этом во время съемок артисту говорили, что материал будет использоваться в социальной, а не в предвыборной рекламе. Сеитаблаеву предложил сняться в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ахтем Сеитаблаев

Сеитаблаева пригласили сняться в социальном ролике, но в итоге использовали этот ролик в политических целях

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев («Киборги», «Хайтарма», «Чемпионы из подворотни») оказался втянутым в политическое видео Петра Порошенко. При этом во время съемок артисту говорили, что материал будет использоваться в социальной, а не в предвыборной рекламе.

Сеитаблаеву предложил сняться в видео министр культуры Евгений Нищук. На что артист охотно согласился. Тот факт, что этот режиссер вместе с певицей Анастасией Приходько оказались втянуты в подобную авантюру, Сеитаблаев называет «очень неприятным». При этом он не отказывается от сказанных в сюжете слов.

«Ко мне обратился Евгений Николаевич Нищук и предложил принять участие в таком социальном ролике, который будет рассказывать о достижениях нашей страны. Я с радостью согласился. А потом получилось, как получилось», - рассказал он.

Кадр из скандального видео

На видео, которое изначально было опубликовано на официальном сайте и YouTube-канале Волынской ОГА, а затем удалено, Сеитаблаев говорит о подъеме украинского кино и выходе отечественных картин на большие экраны. Режиссер подчеркивает, пусть и не знал итоговых планов, говорил искренне и от слов своих не отказывается.

«Конечно, неприятно. Могли бы сказать откровенно и прямо, и каждый бы принимал свое решение - принимать или не принимать участие», - продолжил режиссер.

Сеитаблаев не видит в инциденте «катастрофы», к тому же отмечает, что без поддержки государства вряд ли снял бы кассовый фильм «Киборги». И все же ситуация, по словам режиссера, очень неприятная, так как никто не предупреждал, что ролик окажется политическим.

«По этому поводу мне очень неприятно. Потому что я очень тепло отношусь ко всем задействованным лицам, давно знаю Евгения Николаевича... Вообще, у нас много чего такого неприятного происходит в стране от того, что мы не говорим откровенно друг с другом. И если бы ко мне обратились бы, пожалуй, я бы не отказался, но надо говорить прямо», - подчеркнул режиссер.

Как сообщалось ранее, 19 февраля, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько опубликовала в сети видеообращение, в котором потребовала удалить из сети промо-ролик предвыборной кампании Петра Порошенко, в котором якобы оказалась задействована путем обмана. Позже артистка сообщила, что намерена обратиться к президенту Украины, а также в суд.

Джерело: Обозреватель