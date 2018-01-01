Леонардо Ди Каприо спас новый фильм Квентина Тарантино

Голливудский актер спасает не только экологию нашей планеты, но и режиссерские карьеры

После того, как Ума Турман сделала свое эпохальное заявление о домогательствах Вайнштейна и сомнительном поведении Тарантино на съемках «Убить Билла», новый фильм режиссера повис на волоске – и в итоге студия Sony от него не отказалась только благодаря тому, что к актерскому составу присоединился Ди Каприо. В последние несколько



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Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино

Голливудский актер спасает не только экологию нашей планеты, но и режиссерские карьеры

После того, как Ума Турман сделала свое эпохальное заявление о домогательствах Вайнштейна и сомнительном поведении Тарантино на съемках «Убить Билла», новый фильм режиссера повис на волоске – и в итоге студия Sony от него не отказалась только благодаря тому, что к актерскому составу присоединился Ди Каприо.

В последние несколько недель у студии Sony было немало оснований сомневаться в целесообразности сотрудничества с Квентином Тарантино. Во-первых, у следующего проекта режиссера весьма внушительный «ценник» - бюджет составит порядка 100 миллионов долларов, при этом солидным коммерческим успехом картины Тарантино, по традиции, похвастаться не могут.

Во-вторых, сама тематика фильма, связанная с сектой Мэнсона, достаточно скандальна. Ну а вишенкой на торте стал рассказ Умы Турман о том, как Тарантино вел себя на съемках «Убить Билла», после чего в прошлом Квентина начали копаться все, кому не лень и, конечно, нашли в стародавних интервью режиссера немало скандальных реплик (например, высказывание о том, что несовершеннолетняя жертва Романа Полански «сама этого хотела»).

Казалось бы, комбинации этих слагаемых в 2018 году вполне достаточно, чтобы поставить на карьере режиссера крест, но в дело вмешался кастинг – а точнее, лишь тот факт, что Леонардо Ди Каприо согласился сняться в скандальном проекте. Что из всего этого получится – узнаем только в августе 2019, когда картина появится в кинотеатрах.

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Джерело: popcornnews