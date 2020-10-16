Вся в маму: 19-летняя дочь Веры Брежневой засветила пышную грудь в дерзком бикини



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19-летняя модель Соня Киперман восхитила поклонников

Девушка показала провокационные кадры. Красотка снялась в эффектном купальнике

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя модель Соня Киперман, живет и учится в США. Сейчас девушка наслаждается каникулами и жарким калифорнийским солнцем. Соня в зеленом бикини устроила откровенную фотосессию на яхте. Студентка сделала несколько селфи, на которых продемонстрировала выразительные глаза и красивую улыбку.

Дочь певицы также похвасталась достоинствами своей фигуры. Киперман спустила с плеч белую рубашку и сделала акцент на груди. Девушка кокетливо смеялась, наклонив голову на бок.

Соня не упустила возможность показать идеальную фигуру. Она эротично изогнулась, демонстрируя плоский пресс и узкую талию. Фанаты Киперман пришли в восторг от ее смелых фото.

«Такая милаха», «Из России с любовью», «Красивая Соня», «Богиня!», «Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!» — высказались пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.