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    Шоу-биз

    Вся в маму: 19-летняя дочь Веры Брежневой засветила пышную грудь в дерзком бикини

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    <p>19-летняя модель Соня Киперман восхитила поклонников</p> <div></div> - Вся в маму: 19-летняя дочь Веры Брежневой засветила пышную грудь в дерзком бикини

    19-летняя модель Соня Киперман восхитила поклонников

    Девушка показала провокационные кадры. Красотка снялась в эффектном купальнике

    Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя модель Соня Киперман, живет и учится в США. Сейчас девушка наслаждается каникулами и жарким калифорнийским солнцем. Соня в зеленом бикини устроила откровенную фотосессию на яхте. Студентка сделала несколько селфи, на которых продемонстрировала выразительные глаза и красивую улыбку.

    Дочь певицы также похвасталась достоинствами своей фигуры. Киперман спустила с плеч белую рубашку и сделала акцент на груди. Девушка кокетливо смеялась, наклонив голову на бок.

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    Вся в маму: 19-летняя дочь Веры Брежневой засветила пышную грудь в дерзком бикини
    Вся в маму: 19-летняя дочь Веры Брежневой засветила пышную грудь в дерзком бикини

    Соня не упустила возможность показать идеальную фигуру. Она эротично изогнулась, демонстрируя плоский пресс и узкую талию. Фанаты Киперман пришли в восторг от ее смелых фото.

    «Такая милаха», «Из России с любовью», «Красивая Соня», «Богиня!», «Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!» — высказались пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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