Тина Кароль и Snoop Dogg выпустили совместный трек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появилось лирик-видео на композицию Blow Your Mind

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в коллаборации со всемирно известным рэпером Snoop Dogg выпустила песню Blow Your Mind. Премьера совместной композиции артистов состоялась 28 августа.

Певица призналась, что сотрудничество со Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Однажды Тине позвонил представитель американского лейбла и сказал, что у нее будет сотрудничество со Snoop Dog.

«Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя В условиях пандемии артисты решили не снимать клип, а выпустить lyric-video.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.