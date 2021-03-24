Тина Кароль показала предмет, какой носит в память о покойном муже

Также артистка показала, что носит в своей сумочке

Украинская поп-дива Тина Кароль рассекретила талисман, который носит с собой в память о покойном муже, продюсере Евгение Огире.

Так, когда артистка представляла новую композицию «Скандал» на телеканалах и на радиостанциях, с ней везде рядом была игрушечная панда, которую певица цепляла на микрофон. Для нее это — особый символ, говорится в программе «Жизнь известных людей».

«Просто если бы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой…», -поделилась исполнительница

Кроме того, артистка показала, что носит в своей сумочке.

Под рукой, как делится Тина, у нее также всегда ноутбук, зарядное устройство и бутылка с водой. На работу, кроме всего необходимого, артистка берет с собой еще и контейнеры с едой, ведь тщательно следит за своим рационом.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.