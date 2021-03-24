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    Тина Кароль показала предмет, какой носит в память о покойном муже

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль показала предмет, какой носит в память о покойном муже
    Певица Тина Кароль

    Также артистка показала, что носит в своей сумочке

    Украинская поп-дива Тина Кароль рассекретила талисман, который носит с собой в память о покойном муже, продюсере Евгение Огире.

    Так, когда артистка представляла новую композицию «Скандал» на телеканалах и на радиостанциях, с ней везде рядом была игрушечная панда, которую певица цепляла на микрофон. Для нее это — особый символ, говорится в программе «Жизнь известных людей».

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    «Просто если бы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой…», -поделилась исполнительница

    Кроме того, артистка показала, что носит в своей сумочке.

    Под рукой, как делится Тина, у нее также всегда ноутбук, зарядное устройство и бутылка с водой. На работу, кроме всего необходимого, артистка берет с собой еще и контейнеры с едой, ведь тщательно следит за своим рационом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль шоу-бизнес
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