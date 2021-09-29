Автора хита I Believe I Can Fly R Kelly признали виновным в торговле людьми

Артисту светит пожизненное заключение

Певца R Kelly, написавшего хит I Believe I Can Fly, признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что 54-летний музыкант долгие годы совершал преступления — занимался рэкетом, торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и сам совершал действия сексуального характера в отношении женщин и детей. Окончательный приговор вынесут 4 мая 2022 года: артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

СМИ уже окрестили дело самым громким в эпоху MeToo. Ранее Келли уже обвиняли в сексуальных преступлениях, но ему удавалось избежать наказания.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.