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    Автора хита I Believe I Can Fly R Kelly признали виновным в торговле людьми

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    Певец R Kelly - Автора хита I Believe I Can Fly R Kelly признали виновным в торговле людьми
    Певец R Kelly

    Артисту светит пожизненное заключение

    Певца R Kelly, написавшего хит I Believe I Can Fly, признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что 54-летний музыкант долгие годы совершал преступления — занимался рэкетом, торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и сам совершал действия сексуального характера в отношении женщин и детей. Окончательный приговор вынесут 4 мая 2022 года: артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    СМИ уже окрестили дело самым громким в эпоху MeToo. Ранее Келли уже обвиняли в сексуальных преступлениях, но ему удавалось избежать наказания.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Автора хита I Believe I Can Fly R Kelly признали виновным в торговле людьми