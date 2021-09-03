Третье сентября. Шуфутинский оценил популярность своей песни

Артисту неоднократно поступали предложения исполнить песню в дуэте, однако он каждый раз отказывал

Российский певец Михаил Шуфутинский в эфире пропагандистского телеканала «Москва 24» оценил отношение слушателей к своей песне «Третье сентября».

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — заявил он.

Музыкант рассказал, что ему неоднократно поступали предложения исполнить песню в дуэте, однако он каждый раз отказывал. Также Шуфутинский признался, что с момента появления композиции в ее аранжировке периодически освежались определенные звуки. «Но это незначительные штрихи, которые большого значения не имеют», — уточнил он.

Стихи к «Третьему сентября» написал композитор и певец Игорь Николаев. Автор музыки — продюсер Игорь Крутой. Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, однако окончательным хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа».

Стоит отметить, что Шуфутинский еще в 2017 году попал в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины: артист въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».