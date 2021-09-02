  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    26-летняя внучка президента США Джо Байдена Наоми - Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)
    26-летняя внучка президента США Джо Байдена Наоми

    Стоимость размещения в отеел начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь

    26-летнюю внучку президента США Джо Байдена Наоми, во время отдыха в роскошном отеле на озере Комо в Италии. Фотографии публикует Daily Mail.

    На размещенных снимках родственница главы государства проводит время со своим молодым человеком Питером Нилом (Peter Neal) и друзьями у бассейна пятизвездочного отеля, стоимость размещения в котором начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)
    Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)
    Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

    Читайте также: Визит Зеленского в США. Первая леди поразила стильным луком в национальных цветах (фото)

    .

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)