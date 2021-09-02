Папарацци поймали внучку Байдена в бикини (фото)

Стоимость размещения в отеел начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь

26-летнюю внучку президента США Джо Байдена Наоми, во время отдыха в роскошном отеле на озере Комо в Италии. Фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных снимках родственница главы государства проводит время со своим молодым человеком Питером Нилом (Peter Neal) и друзьями у бассейна пятизвездочного отеля, стоимость размещения в котором начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

.