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    Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне

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    Модель Даша Астафьева - Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне
    Модель Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva

    Поклонники модели ринулись писать комплименты о шикарной фигуре девушки

    Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами. Знаменитость сексуально позировала в кровати.

    Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка покрасовалась лежа на широкой кровати среди простыней и подушек.

    Даша была одета в облегающем черном неглиже с глубоким декольте и тонкими бретелями. Свои волосы артистка распустила и дополнила образ нюдовым макияжем.

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    Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне
    Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне
    Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне
    instagram.com/da_astafieva

    Поклонники модели ринулись писать комплименты о шикарной фигуре девушки.

    «Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту», «Тебе очень к лицу», «Фантастическая красотка», «Не перестану восхищаться Вами, Дарья», «Неотразима», «Просто прелесть», «Красивой девушке нечего скрывать», – пишут люди.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне