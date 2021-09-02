Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне

Поклонники модели ринулись писать комплименты о шикарной фигуре девушки

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами. Знаменитость сексуально позировала в кровати.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка покрасовалась лежа на широкой кровати среди простыней и подушек.

Даша была одета в облегающем черном неглиже с глубоким декольте и тонкими бретелями. Свои волосы артистка распустила и дополнила образ нюдовым макияжем.

Поклонники модели ринулись писать комплименты о шикарной фигуре девушки.

«Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту», «Тебе очень к лицу», «Фантастическая красотка», «Не перестану восхищаться Вами, Дарья», «Неотразима», «Просто прелесть», «Красивой девушке нечего скрывать», – пишут люди.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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