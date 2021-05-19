  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы

    Девушка сообщила, что причина решения весьма весомая

    Брак 19-летней дочери убитого российского политика-оппозиционера Бориса Немцова Дины стал ярким событиемю Однако недавно девушка объявила в своем Инстаграме, что разводится с Димитрием.

    Кроме того, она сообщила, что причина такого решения весьма весомая, правда отказалась от дальнейших комментариев.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы
    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы
    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы
    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы

    Сказала да своему возлюбленному — студенту ВМК МГУ Димитрию Матевосову — Дина в июле прошлого года. На фото пара выглядела счастливой и радостной. Остается только догадываться, что заставило дочь Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой подать на развод.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

    Читайте также: Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Теги: знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы