19-летняя дочь Немцова развелась с мужем спустя год после свадьбы

Девушка сообщила, что причина решения весьма весомая

Брак 19-летней дочери убитого российского политика-оппозиционера Бориса Немцова Дины стал ярким событиемю Однако недавно девушка объявила в своем Инстаграме, что разводится с Димитрием.

Кроме того, она сообщила, что причина такого решения весьма весомая, правда отказалась от дальнейших комментариев.

Сказала да своему возлюбленному — студенту ВМК МГУ Димитрию Матевосову — Дина в июле прошлого года. На фото пара выглядела счастливой и радостной. Остается только догадываться, что заставило дочь Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой подать на развод.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии