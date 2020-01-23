Звезда «Великолепного века» покорила красную дорожку полупрозрачным платьем
На доминиканском кинофестивале звезда «Великолепного века» предстала в белом платье с глубоким декольте
Звезда с удовольствием позировала в нем перед фотографами, демонстрируя свои достоинства
Знаменитая актриса Мерьем Узерли стала одной из самых долгожданных звезд доминиканского кинофестиваля, здесь она получила звание «Лучшая международная киноактриса». Жители острова с восторгом приветствовали звезду.
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На красных ковровых дорожках мероприятия звезда представала в разных нарядах, однако один запомнился особенно - белое полупрозрачное платье с глубоким декольте, очень напоминающее свадебное.