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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» покорила красную дорожку полупрозрачным платьем

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    <p>На доминиканском кинофестивале звезда &laquo;Великолепного века&raquo; предстала в белом платье с глубоким декольте</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» покорила красную дорожку полупрозрачным платьем

    На доминиканском кинофестивале звезда «Великолепного века» предстала в белом платье с глубоким декольте

    Звезда с удовольствием позировала в нем перед фотографами, демонстрируя свои достоинства

    Знаменитая актриса Мерьем Узерли стала одной из самых долгожданных звезд доминиканского кинофестиваля, здесь она получила звание «Лучшая международная киноактриса». Жители острова с восторгом приветствовали звезду.

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    Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

     На красных ковровых дорожках мероприятия звезда представала в разных нарядах, однако один запомнился особенно - белое полупрозрачное платье с глубоким декольте, очень напоминающее свадебное.

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