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«Трохи забуваю слова». Телеведучий Олексій Суханов переніс інсульт та розповів про свій стан

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олексій Суханов розповів, як слідкує за своїм здоров'ям
фото: Іnstagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов хворіє на цукровий діабет

Український телеведучий Олексій Суханов переніс інсульт. Журналіст розповів про наслідки пережитого та свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю ведучого.

За словами Олексія Суханова, він не любить згадувати про період, коли в нього стався інсульт. Наразі він почувається краще та пройшов реабілітацію після інциденту.

Проте ведучий зізнався, що іноді може забувати слова. «Оговтався та й оговтався. Проходив реабілітацію, зараз наче нормально все функціонує. Іноді, звичайно, трохи забуваю слова, але нічого. Слава богу, що все обійшлось. Бережіть себе», – зазначив він.

Олексій Суханов вже понад пʼять років має цукровий діабет. Раніше він пильно не слідкував за перебігом хвороби, та зараз приймає ліки. «Я прийняв цю хворобу, коли вона в мене вже була п’ять років. Раніше я не слідкував за цим, а тепер у мене таке простирадло пігулок», – розповів шоумен.

«Трохи забуваю слова». Телеведучий Олексій Суханов переніс інсульт та розповів про свій стан фото 1
фото: Іnstagram.com/suhanov.official

Нині він слідкує за здоровʼям та контролює свій стан, оскільки цукровий діабет має негативні наслідки. «Єдине, що треба себе постійно контролювати, тому що діабет – це тихий ворог, який починає тебе руйнувати з середини і може призвести до інсульту, інфаркту, до уражень судинної системи. Наприклад, до ампутації кінцівок, втрати зору», – розповів телеведучий.

Суханов також зауважив, що появу цукрового діабету може викликати постійний стрес: «Цукровий діабет стає все більше розповсюдженим явищем, тому що перша причина – це не цукор, а стреси. А ми живемо всією країною у режимі постійного стресу».

Нагадаємо, український ведучий Слава Соломка прокоментував стан свого здоров’я. Шоумен розповів, що тривалий час має діагноз, який йому встановили багато років тому, тож тепер він вимушений лікуватися. 10 років тому Слава Соломка випадково дізнався про свій діагноз під час проходження томографії. Тоді лікарі виявили у ведучого новоутворення в мозку. 

До слова, новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду нирки. 

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Теги: здоров'я інсульт хвороба телеведучий

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