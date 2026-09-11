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Вчені назвали напої, які підвищують ризик раку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У масштабному дослідженні вчені проаналізували дані майже 980 тис. учасників
фото: Freepik

Гарячі напої підвищують ризик розвитку окремого виду раку

Гарячі напої можуть підвищувати ризик розвитку раку. Вживання гарячої рідини здатне підвищити ймовірність онкології втричі. Результати цього дослідження викладені у журналі International Journal of Cancer. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Вчені зʼясували, що гарячий чай або кава здатні підвищити ризик плоскоклітинного раку стравоходу. Фахівці радять охолоджувати такі напої перед вживанням.

Водночас гарячі напої не впливають на рівень ризику захворюваності іншої форми цього виду раку, аденокарциноми стравоходу. «Вживання напоїв за температури «дуже гарячі» порівняно з «теплими» було пов’язане втричі вищим ризиком плоскоклітинного раку стравоходу, але не було пов’язане з ризиком аденокарциноми стравоходу після врахування частоти вживання», – йдеться в дослідженні.

Дослідники зʼясували, що люди, які щодня випивали шість або більше гарячих напоїв, мали на 71% вищий ризик розвитку плоскоклітинного раку стравоходу порівняно з тими, хто вживав менше шести таких напоїв. При цьому значного зв’язку між кількістю гарячих напоїв і ризиком аденокарциноми стравоходу не виявили.

Науковці проаналізували дані майже 980 тис. мешканців Великої Британії, які вживали гарячі напої. Спостереження за ними тривало 14 років. Це дало вченим можливість проаналізувати зв’язок між тим, як люди вживали пʼять гарячих напоїв, та станом їхнього здоров’я протягом тривалого часу.

Вчені назвали напої, які підвищують ризик раку фото 1
фото з відкритих джерел

Отримані результати порівняли з даними попередніх досліджень, проведених в Азії, Африці, Південній Америці та на Близькому Сході. У них також виявили підвищений ризик раку стравоходу серед людей, які пили чай або мате (популярний у Південній Америці напій, який містить кофеїн) за температури 70°C і вище. Мате є популярним у Південній Америці напоєм, що містить кофеїн.

«Це масштабне дослідження за участю людей середнього віку, серед яких широко вживають гарячі напої, надає чіткі докази того, що температура та частота вживання гарячих напоїв є важливими чинниками, на які можна впливати для профілактики плоскоклітинного раку стравоходу», – зазначили вчені.

Керівниця благодійної організації з дослідження раку у Великій Британії, яка профінансувала дослідження, Фіона Осгун дала пораду, як краще вживати гарячі напої. Вона зауважила, що не варто пити чай чи каву одразу після приготування, а зачекати, поки напій охолоне до комфортної температури. Вона зазначила, що визначити точний час, необхідний для охолодження гарячого напою, складно.

Нагадаємо, нідерландські вчені провели дослідження зв’язку між найпопулярнішими причинами, які пов’язують з виникненням раку та з’ясували, що деякі з них недостовірні. Натомість науковці назвали реальні фактори, що впливають на розвиток раку. У ході дослідження вчені проаналізували медичні записи понад 400 тис. пацієнтів за останні роки. Йдеться про пацієнтів, які на початку обстежень були здоровими, а згодом їм діагностували рак. З 400 тис. пацієнтів у 35 тис. виявили рак.

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Теги: рак онкологія хвороба

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