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Працювала медсестрою до 80 років. Найстаріша людина Японії назвала секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Шіґеко Каваґа народилася 28 травня 1911 року
фото: Kyodo

Шіґеко Каваґа у 109 років стала факелоносцем Олімпійських ігор у Токіо 

Найстаріша людина Японії, 115-річна жінка Шіґеко Каваґа померла 27 серпня. Перед тим як піти з життя, рекордсменка встигла розкрити секрет свого довголіття. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

Шіґеко Каваґа з юних років багато ходила. Їй доводилося долати чималі відстані кожного дня, щоб дістатися з дому до школи. Вже у дорослому віці жінка постійно ходила до своїх пацієнтів пішки.

Тож своїм довголіттям Каваґа завдячувала активному способу життя. «Я думаю, що багато ходити з дитинства – це джерело моєї енергії сьогодні», – розповідала довгожителька.

Шіґеко Каваґа народилася 28 травня 1911 року
Шіґеко Каваґа народилася 28 травня 1911 року
фото: Kyodo

Шіґеко Каваґа народилася 28 травня 1911 року в префектурі Нара. У 1934 році вона закінчила медичну школу в Осаці, а згодом відкрила власну практику. Довгожителька працювала акушеркою та лікарем-гінекологом та пішла на пенсію лише у 80 років.

Шіґеко Каваґа стала факелоносцем Олімпійських ігор у Токіо у 109-річному віці
Шіґеко Каваґа стала факелоносцем Олімпійських ігор у Токіо у 109-річному віці
фото: AP

У 2021 році Каваґа у віці 109 років стала факелоносцем Олімпійських ігор у Токіо. Після смерті Каваґа найстаршою живою людиною в Японії стала 114-річна Фуйо Кісімото з префектури Кіото.

Нагадаємо, чоловік Луїс Кано, який є найстарішим мешканцем США, розповів про своє життя та зізнався в чому криється секрет його довголіття. Він також дав пораду тим, хто теж хоче прожити довге життя: «Не пийте багато. Добре висипляйтеся та не куріть». А щоб жити добре, Кано порадив «добре поводитися».

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Теги: довголіття здоров'я Японія лікар

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