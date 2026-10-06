Лікарі врятували 57-річну харківʼянку, яка пішки вийшла з Вовчанська під час окупації (фото)

Харківʼянка повернулася із-за кордону, щоб довірити своє здоровʼя українським лікарям

57-річна Наталія пішки вийшла з Вовчанська на початку вторгнення, коли росіяни окупували місто. З того часу із жінкою залишався біль, з яким їй допомогли лікарі зі Львова. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Так, Наталія скаржилася на болі та дискомфорт у попереку, які турбували її тривалий час. Зрештою жінці діагностували кісту нирки, яка сягала великих розмірів.

«Обстеження виявило велику парапельвікальну кісту – доброякісне утворення, розташоване біля ниркової миски, де збирається сеча перед переходом у сечовід. Через своє розташування кіста стискала структури нирки та спричинила ознаки гідронефрозу – розширення ниркової миски й чашечок», – розповіли у львівській лікарні.

Наталія пішки вийшла з окупованого Вовчанська фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook

Після виходу з окупації певний час жила у Німеччині, тож їй пропонували операції в Мюнхені. Однак жінка повернулася в Україну, де звернулася до медиків у Львові.

Як розповіли лікарі, вони видалили велику парапельвікальну кісту нирки, виконавши лапароскопічну декортикацію. Йдеться про видалення її стінки. Кіста тиснула на нирку та заважала відтоку сечі. Перед операцією пацієнтці встановили стент у сечовід, щоб уникнути його пошкодження. Видалену тканину направили на дослідження.

Лікарі врятували 57-річну харківʼянку Наталію фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook

«Не кожна кіста нирки потребує операції. Такі утворення нерідко виявляють випадково під час обстежень, і якщо вони не спричиняють симптомів та не мають підозрілих ознак, достатньо спостереження. Однак коли кіста росте, стискає навколишні структури або порушує відтік сечі, лікар може рекомендувати хірургічне лікування. Особливістю ж цього випадку є не лише великий розмір кісти, а й її розташування та вплив на роботу нирки», – додали медики.

Наталія розповіла, що залишилася задоволена операцією. Жінка мешкає у Німеччині, однак іноді приїздить до матері в Україну. Вона також розповіла, що дорогою до рідної Харківщини потрапила під обстріл у потягу. Та попри все українка мріє повернутися та жити вдома.

Нагадаємо, в одній з лікарень Львова хірурги провели операцію підлітку з патологією жовчовивідних шляхів. Під час втручання медикам допомагав робот-хірург. За словами лікарів, робот-хірург, який все частіше бере участь в операціях, має вбудовану функцію зі штучним інтелектом. ШІ скеровує камеру слідом за поглядом хірурга.