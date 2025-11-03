Головна Скотч Життя
Відомий телеведучий запропонував засипати Росію хлоркою і накрити плівкою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скриншот з інтерв'ю Олекcія Суханова

Суханов висловив радикальну ідею перетворити територію на заповідник

Відомий телеведучий Олексій Суханов заявив, що Росію треба закрити, засипати хлоркою і накрити плівкою на 50 років, після чого перетворити її на «величезний національний парк для тварин». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Олексія Суханова.

У своєму виступі Суханов заявив:

«Відродження чи одужання Росії не буде, цю країну треба закрити, скласти угоду з виробниками, наприклад, якоїсь хлорки, засипати, скласти угоду з виробниками плівки для теплиць, накрити, і хай постоїть років 50».

Він пояснив подальший план:

«Потім відкрити, прибрати і зробити величезний національний парк, де будуть гуляти тваринки і жити в широкій їхній країні нічим не обмежений. Ось, я вважаю, це буде найкраще призначення для Росії, зробити з неї національний парк для тварин, тому що тварини потерпають від людства, в них має бути своя країна, куди ось ми будемо їздити так іноді, не заважаючи, просто дивитися, як вони там живуть, і вчитися їхній людяності, їхній доброті і відсутності аналітичного мислення».

Нагадаємо, що Олексій Суханов, відомий телеведучий, заявив, що підтримує особистий контакт із Софією Ротару і знає, що вона наразі живе в Україні, попри численні чутки про життя за кордоном. За його словами, 78-річна співачка планує дати велике інтерв’ю, але поки що фізично та душевно не готова. 

Олексій Суханов здобув широку популярність як один із провідних телеведучих у Росії, але після загострення політичної ситуації виїхав і продовжив кар’єру в Україні. У кінці 2021 року він офіційно отримав українське громадянство. За даними самого Суханова, його батьки та брат досі мешкають у Росії, але через ставлення до війни та політики він припинив із ними спілкування.

росія тварини Олексій Суханов

