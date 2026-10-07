Відомий лікар заявив, що в Росії стався не витік чуми, а модифікованого вірусу

Медик припустив, що за ситуацією в Росії варто продовжувати стежити

Тарас Жиравецький зауважив бурхливу реакцію США через випадок в Іркутську

Відомий український лікар Тарас Жиравецький припустив, що загадкова ситуація навколо співробітниці протичумного інституту в Іркутську може бути пов’язана не з чумою, а з витоком іншого, модифікованого вірусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медика.

«Ніяка в РФ не чума, ймовірно, йде мова про витік вірусу, який могли використовувати в майбутньому як біозброю», – написав Жиравецький.

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Він звернув увагу на міжнародну реакцію на ситуацію в Іркутську. За словами лікаря, масштаб уваги до події може свідчити про те, що йдеться не про звичайний випадок інфекційного захворювання.

«Американці би не піднімали такої бучі на цілий світ через бактерію, яка спокійно лікується простими антибіотиками», – заявив Жиравецький.

Медик припустив, що за ситуацією в Росії варто продовжувати стежити. Водночас він закликав українців не панікувати, заявивши, що, на його думку, «жодна чума українцям не загрожує».

Йдеться про смерть 28-річної Дар'ї Шипілової, співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Вона померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. Російські органи охорони здоров’я називають причиною смерті пневмонію невідомої етіології.

Після смерті жінки під медичне спостереження потрапили майже 200 контактних осіб. При цьому російська влада заявляє, що під час перевірок не виявила мікроорганізмів, пов’язаних із професійною діяльністю Шипілової, а також заперечує факт лабораторної аварії.

Ситуація привернула увагу міжнародних організацій. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що Росія не реєструвала підтверджених випадків чуми в Іркутську. Водночас ВООЗ запросила додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії та повідомлення про ще одного співробітника інституту з пневмонією невідомого походження.

Український Центр громадського здоров’я також заявив, що відстежує ситуацію в Іркутській області. За його оцінкою, ризик для України наразі є дуже низьким.