«Намалював величезний...». Відомий телеведучий розповів про долю свого російського паспорта

Олексій Суханов поділився кумедною та символічною історією про те, як він позбувся своїх російських паспортів.

Український телеведучий Олексій Суханов поділився кумедною та символічною історією про те, як він позбувся своїх російських паспортів. В інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк він зізнався, що не зміг офіційно відмовитись від російського громадянства, але знайшов свій спосіб «розпрощатися» з документами, пише «Главком».

«У мене їх було два – один я спалив, а інший розмалював», – поділився Суханов. Він пояснив, що не може офіційно відмовитись від громадянства, адже процедура складна, а поїхати до Росії, щоб завершити формальності, неможливо.

Телеведучий сказав: «У 2023 році в мене закінчився термін паспорта. Я товстезним чорним маркером намалював величезний ф*к. І він у мене лежить».

Суханов додав, що хоча паспорт більше не дійсний, малюнок йому дуже сподобався: «Мені шкода малюнок – він вийшов занадто красивий». Він також зазначив, що жодних контактів з представниками Росії не підтримує, оскільки для нього ця країна «викреслена раз і назавжди».

Як відомо, Олексій Суханов здобув широку популярність як один із провідних телеведучих у Росії, але після загострення політичної ситуації виїхав і продовжив кар’єру в Україні. У кінці 2021 року він офіційно отримав українське громадянство. За даними самого Суханова, його батьки та брат досі мешкають у Росії, але через ставлення до війни та політики він припинив із ними спілкування.

Також в інтерв'ю Суханов заявив, що Росію треба закрити, засипати хлоркою і накрити плівкою на 50 років, після чого перетворити її на «величезний національний парк для тварин».