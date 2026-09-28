Секрет довголіття. Вчені назвали дві прості поради, які продовжують життя

Науковці розповіли про поєднання звичок, що можуть продовжити життя на кілька років

Вчені з’ясували, що деякі кілька змін у житті людини здатні впливати на його тривалість. Науковці дослідили, як сон та прогулянки на свіжому повітрі впливають на здоровʼя. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження.

Команда науковців проаналізувала дані пацієнтів зі США, Швеції, Норвегії та Великої Британії. Дослідники вивчали взаємозв’язок між сном, фізичною активністю та харчуванням і те, як ці фактори можуть впливати на тривалість життя та період життя без хвороб.

За результатами дослідження, навіть додаткові п’ять хвилин ходьби можуть знизити ризик смерті на 10%. Ще п’ять хвилин сну на день можуть продовжити життя на рік. Автор дослідження, дієтолог та науковець Ніколас Кемел зауважив, що навіть невеликі зміни здатні значно вплинути на здоровʼя людини. «Ми завжди думаємо, що потрібно повністю змінити свій спосіб життя, особливо на початку року, коли даємо новорічні обіцянки», – сказав він.

Так, вчені протягом дослідження одночасно вивчали сон, фізичну активність та харчування як систему. Ці фактори розглядали разом, щоб точніше визначити, які зміни можуть найбільше впливати на тривалість життя.

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Врешті дослідники дійшли висновку, що поєднання достатнього сну, фізичних вправ і здорового харчування має важливе значення. «Ми добре знаємо, що ці звички взаємопов’язані. Усі ми переживали ніч, коли не спали стільки, скільки хотіли, а наступного дня хапали пакет чипсів або менше займалися фізичними вправами», – сказав доктор Ніколас Кемел.

Тож вчені радять важливо не лише збільшувати кількість згаданих корисних звичок, а й покращувати їхню якість. Це може впливати не тільки на тривалість життя, а й на кількість років, коли людина не хворітиме. Однак лише сну чи харчування недостатньо для довголіття. Найкращий результат дає поєднання корисних звичок. Тож сім-вісім годин сну, 40 хвилин фізичної активності щодня та здорове харчування можуть дати людині ще девʼять років життя.

Водночас для довголіття важливі й інші чинники. Серед них вміння керувати стресом, зменшення тривоги, а також підтримання соціального життя. За висновками науковців, соціальна ізоляція може бути пов’язана з порушенням когнітивних функцій, зокрема з ризиками хвороби Альцгеймера. Водночас спілкування з людьми може допомагати підтримувати здоров’я мозку та когнітивні функції.

Нагадаємо, вчені виявили новий продукт, який продовжує життя. Йдеться про кислоту, яка покращує метаболізм та водночас сприяє гарному загальному стану мозку людини у літньому віці. У людей, в яких у крові вищий рівень цієї кислоти, частіше мають стрункішу фігуру, кращі показники жирів, здоровіший мозок і краще ухвалюють рішення у старшому віці.