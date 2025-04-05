У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео)

4 квітня співачка дала перший з трьох ювілейних концертів у столиці: фото та відео

Народна артистка Ірина Білик 4 квітня, у п’ятницю, розпочала серію ювілейних концертів у Києві. Усі три дні виступів у Палаці «Україна» – повний sold out. Тому охочі придбати квитки перед концертом змушені були повертатися ні з чим, а перекупи залишилися без роботи.

Постановкою шоу до 55-річчя Білик займалася модна режисерка Катя Царик.

Ірина Білик попри перенесену хворобу (через запалення легень виступи в Одесі та Черкасах були перенесені на травень) відпрацювала майже дві години наживо з перервою на повітряну тривогу.

Співачка спускалася до залу: дякувала своєму педагогу – заслуженій артистці Ліні Прохоровій, запрошеним військовим та їхнім дружинам. Саму Білик на сцені вітала маленька донечка відомого хореографа Антона Смецького, який загинув на війні минулого року. Квіти Білик вручала також лікарка, що рятувала її тиждень тому у лікарні Феофанії.

На сцені з артисткою працювала група музикантів, два з яких весь вечір провели за великими чорними роялями. Попри те, що Ірина сама прекрасно грає, в цей вечір сама собі вона не акомпанувала.

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фото: glavcom.ua

Співачка виконала два десятки суперхітів різних років. Від «Після кохання», «Я розкажу, «Що з нами буде», які не звучали в концертах понад 30 років, до перекладених українською шлягерів «Нас нема», «Про любов»... Апофеозом шоу став фінал пісні «Сніг», коли на глядачів посипався справжній густий сніг. Коли ж артистка стала прощатися, публіка дала зрозуміти, що їй було мало. Білик виконала одну пісню на біс, побажала усім здоров’я та миру і пообіцяла скору зустріч.

Наступні столичні концерти відбудуться 5 та 6 квітня, у день народження артистки.