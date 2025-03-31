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Чи будуть концерти у Києві? Ірина Білик після тяжкої хвороби звернулася до своїх фанатів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Усі столичні концерти Білик відбудуться в Палаці «Україна»
скріншот з відео

Співачка була вимушена перервати ювілейний тур через запалення легень

Народна артистка України Ірина Білик, яка вимушено перервала ювілейний тур через проблеми зі здоровʼям, повідомила, що чудово себе почуває. Концерти в столиці відбудуться без змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Білик.

«Мої любі, з нетерпінням чекаю вас на своїх Ювілейних концертах 4, 5 та 6 квітня на головній сцені країни Палацу «Україна»! Я вже чудово себе почуваю і готова розділити своє свято разом з вами! Чекаю та люблю! Ваша Ірина Білик» – написала співачка.

Нагадаємо, артистка 4 березня вирушила в ювілейний тур, який триватиме до кінця весни. Він розпочався виступами у Харкові.

Раніше народна артистка України Ірина Білик перенесла концерти в Одесі та Черкасах за станом здоров'я. Співачка повідомила, що на цьому наполягли медики через поганий стан її здоров’я.

«Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне – на тому наполягають лікарі!» – написала вона.

Згодом стало відомо, що концерти в Одесі та Черкасах відбудуться на початку травня. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними.

До слова, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік. Врешті Білик відіграла тоді за карантинними вимогами чотири концерти замість двох у столиці.

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Теги: Київ Ірина Білик концерт

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