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Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік
фото: muzvar.com.ua

Ірина Білик у квітні відзначатиме 55-річчя

Народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 6 квітня 2025 року ексклюзивний концерт. Він відбудеться в її день народження. Водночас за чотири місяці до події – квитків вже майже не залишилося у продажу.

Так, на сайті Палацу мистецтв «Україна» можна ще придбати близько 35 квитків на останніх рядах балкону, та шість у партері.

Ціни стартували від 500 грн за квиток до 2,9 тис. грн. Станом на 11:00 9 грудня найбільше залишилося місць за 500 грн, два – за 2,9 тис. та чотири місця за 2,6 тис. грн.

Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту фото 1
скриншот: tickets.karabas.com

Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік. Врешті Білик відіграла чотири концерти у столиці.

Нагадаємо, у листопаді народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні. Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Також Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

Теги: Ірина Білик Україна концерт день народження ювілей

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