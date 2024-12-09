Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту

Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік

Ірина Білик у квітні відзначатиме 55-річчя

Народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 6 квітня 2025 року ексклюзивний концерт. Він відбудеться в її день народження. Водночас за чотири місяці до події – квитків вже майже не залишилося у продажу.

Так, на сайті Палацу мистецтв «Україна» можна ще придбати близько 35 квитків на останніх рядах балкону, та шість у партері.

Ціни стартували від 500 грн за квиток до 2,9 тис. грн. Станом на 11:00 9 грудня найбільше залишилося місць за 500 грн, два – за 2,9 тис. та чотири місця за 2,6 тис. грн.

Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік. Врешті Білик відіграла чотири концерти у столиці.

Нагадаємо, у листопаді народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні. Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Також Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.