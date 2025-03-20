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Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ювілейні концерти Білик у столиці спровокували небачений ажіотаж
фото з відкритих джерел

Народна артистка скасувала найближчі концерти в Одесі та Черкасах
 
 

Народна артистка України Ірина Білик переносить концерти в Одесі та Черкасах за станом здоров'я. Співачка повідомила, що на цьому наполягли медики. Як інформує «Главком», про це стало відомо з допису самої Білик.

Зірка звернулась до шанувальників та зазначила, що найближчі концерти  доведеться перенести через поганий стан її здоров’я. «Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне – на тому наполягають лікарі!», – написала вона. Також за її словами, усі квитки залишаються дійсними на нові дати, які буде оголошено невдовзі.

«Буду вдячна, якщо ви збережете свої квитки, адже я обов’язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом… Я дуже ціную вашу підтримку і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, улюблена Одеса та Черкаси!», – підсумувала Білик.

Зауважимо, що в Одесі виступи мали пройти вже наступного тижня, а саме 24 та 25 березня. Як відомо, через ажіотаж співачка оголосила про додатковий концерт в цьому місті.

У Черкасах виступ був запланований 26 березня. Після цього ювілейні шоу мають пройти у столиці. Квитки на перший концерт розлетілись за пів року до дати. Організаторам довелось оголошувати вже два додаткові шоу. Шоу відбудуться 4, 5 та 6 квітня, саме в цей день Білик відзначатиме своє 55-річчя.

Місце проведення усіх трьох шоу – Палац мистецтв «Україна».

До слова, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік.

Врешті Білик відіграла тоді за карантинними вимогами чотири концерти замість двох у столиці.

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Теги: Черкаси Одеса Ірина Білик співачка концерт вірус хвороба

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