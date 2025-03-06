«Додайте світла в цей тунель»: DOROFEEVA презентувала ефектний кліп на нову пісню

Співачка примірила новий драматичний образ

Українська співачка DOROFEEVA представила відео на свій новий трек «Додайте світла». Як згадує виконавиця, пісню вона написала разом з чоловіком, співаком Мішею Кацуріним, – проте не уявляла, що її слова будуть звучати актуально саме зараз.

«Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно…» – розмірковує Надя Дорофєєва у коментарі до відео. І сама собі відповідає – «Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!».

Запалити співачці дійсно вдалося – вона у яскравому вбранні віддано танцює у порожньому ангарі та приміряє на себе роль лучниці, причому цілиться, за задумом кліпу, сама у себе.

Режисером ролика став популярний хореограф Руслан Махов, а зйомки проходили в одному з київських індустріальних павільйонів.

Раніше Надя Дорофєєва засвітилася на дні народження доньки знаменитого українського боксера Олександра Усика. Запальний танець співачки та спортсмена зібрав чимало похвал у мережі.

Також «Главком» повідомляв, що у липні минулого року реліз Наді Дорофєєвої «Нітрогліцерин» став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлисти Spotify Equal (світовий та український).