«АкваВіта», Марина Одольська, Юрко Юрченко. Продюсер легендарної «Території А» розповів, куди поділися її артисти

Бригинець в інтерв’ю «Главкому» до 30-річчя «Території А» пояснив причину занепаду мегапопулярних артистів кінця 90-х

Олександр Бригинець, колишній керівник «Території А», поділився подробицями про долю виконавців, які свого часу стали популярними завдяки культовому музичному проєкту. За його словами, багато артистів не змогли адаптуватися до нових реалій після завершення роботи хіт-параду. Про це Бригинець розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Безвідповідальне ставлення багатьох артистів до промоушену призвело до того, що коли «Територія А» припинила своє існування, вони не змогли знайти собі місце в медійному просторі, не змогли зрозуміти, як працює система популяризації, що треба шукати менеджерів. Ми їм все це давали – і через це у них виникла ілюзія, що це повинно звідкись братися саме по собі», – зауважив колишній керівник «Території А».

Зокрема, Бригинець розповів про гурт «АкваВіта», який розірвав контракт із «Територією А», сподіваючись на великі інвестиції, які так і не отримав.

«Взяти ту ж «Аква Віту». Історія почалась тоді, коли вони прийшли проситися до нас, бо в них були борги перед попередньою структурою, яка ними займалася, і вони мали виплатити їм гроші. Ми сказали: «Добре, ми почнемо з вами працювати, і по ходу справи ті гроші виплатимо вашим попереднім продюсерам». Ми працювали.

Якось приходить до мене Ігор Балан і каже: Олександре Михайловичу, якщо ви з нами розірвете контракт, то одна структура готова вкласти в нас мільйон, умовно кажучи. Я не пам'ятаю вже, які там гроші на той час ходили, але це було багато. Сталося так, що коли вони прийшли за цим розривом, то вони ще не повернули навіть ті гроші, які ми за них заплатили. Я кажу: «Ну, добре, потім повернете, коли у вас будуть можливості. Але якщо у вас готові вкласти такі божевільні гроші, то як я можу вас стримувати?». Ми розірвали контракт. У підсумку ніхто в них гроші так і не вклав, задача була просто вирвати їх від нас», – пригадав Олександр Бригинець.

Продюсер зауважив, що з Юрком Юрченком склалася схожа ситуація: після підписання контракту співак рік працював на одній зі студій, але за цей час його кар'єра не просунулася. За словами продюсера, Юрченко просто втратив час, а коли вирішив розірвати угоду з новим продюсером, виявилося, що слухачі вже значною мірою про нього забули, і повернути колишню популярність стало неможливо.

«Загалом до всіх артистів, з якими співпрацював продюсерський центр, у мене було ставлення, як до хороших талановитих дітей, які виросли. Я зробив все, що міг, а вони не змогли це реалізувати. Так, я винен, мабуть, в тому, що я не садив їх кожен день перед собою і не читав лекції про те, що таке піар, менеджмент, скільки коштує студія, і загалом, як це все відбувається», – зазначив продюсер.

Олександр Бригинець наголосив, що багато артистів, які стали популярними завдяки «Території А», не мали ані адміністративного досвіду, ані менеджерських навичок. За його словами, їм випадково пощастило потрапити в таку течію: «Вони досягли успіху, а коли настав час робити те саме самим, вже без опіки з іншого боку, вони цього просто не змогли зробити. У них було враження, що вони дуже хороші співаки, і тому всі повинні це для них робити самі».

«Моя логіка була така: ми не займаємося конкретним артистом, ми займаємося концепцією просування української музики і телевізійного проекту. Наш основний бізнес був реклама. Ми мали в цьому проєкті рекламний час, ми його продавали і за рахунок цього жили. Ми мали 12-13 хвилин на добу рекламного часу на ICTV – і за рахунок цього заробляли», – підсумував колишній керівник «Території А».

Зауважимо, що продюсерська агенція «Територія А» співпрацювала з багатьма артистами: «АкваВіта», Юрко Юрченко, Марина Одольська, Ольга Юнакова, Віктор Павлік, «Фантом 2», «Формула води». Однак утримати свою популярність після закриття «Території А» на попередньому рівні вдалося хіба тільки Павліку.

«АкваВіта». Дует Ігоря Балана та Ірини Філатової привертав увагу не лише музикою, а й постійними чутками про їхні стосунки. Після бурхливого роману та конфліктів Філатова залишила гурт, погрожуючи судом. Через фінансові труднощі Балан змушений був працювати водієм співачки Асоль, а Філатова стала стюардесою. Попри все, «АкваВіта» досі існує – зараз у гурту нова солістка, донька Балана Ігоря Аліса. Основним джерелом доходу музиканта є його студія звукозапису, адже, за його словами, навіть шалена популярність «АкваВіти» в 90-х не принесла йому значних прибутків.

Юрко Юрченко – суперзірка 90-х, виконавець хіта «Я йду», після «Території А» довгий час співав у гурті Yurcash. Зараз Юрченко – соліст у групі «Скрябін». Нині служить у 49-й окремому штурмовому батальйоні «Карпатська Січ» імені Олега Куцина.

Марина Одольська після початку повномасштабного вторгнення із сім’єю виїхала до Ірландії. Нині вона має чотирьох дітей, одружена із Євгеном Івановим. Це її третій чоловік. Один із синів Марини займається музикою, сама Марина теж не покинула цю справу, проте нині для неї це не основне заняття. Кілька років тому Одольська освоїла ще один фах: перукаря.